Indagine NHTSA su problemi allo sterzo Tesla: possibile richiamo per Model 3 e Y

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’ente federale statunitense per la sicurezza dei trasporti, ha avviato un’indagine preliminare riguardante circa 280.000 esemplari di Tesla Model 3 e Model Y a causa di presunti problemi allo sterzo.

Questa nuova inchiesta si aggiunge a quella già avviata a marzo riguardante la Model Y, dopo diverse denunce riguardanti il distacco improvviso del volante durante la marcia. La NHTSA prenderà in esame il caso e, qualora riscontri un rischio significativo per la sicurezza, potrebbe emettere un richiamo dopo un’approfondita analisi tecnica del problema. A sollevare il “faro” federale sono state alcune segnalazioni da parte dei clienti.

Denunce di Problemi allo Sterzo

La NHTSA ha aperto il nuovo fascicolo in seguito alla ricezione di dodici segnalazioni riguardanti appunto Tesla Model 3 e Y. Cinque di queste segnalazioni riguardano l’incapacità di guidare il veicolo a causa di problemi allo sterzo, mentre sette fanno riferimento al malfunzionamento del servosterzo.

Tra le denunce, emerge il caso di un automobilista che ha riferito del blocco totale del volante, seguito da uno schianto contro un albero. Un’altra testimonianza parla di un “improvviso” blocco dello sterzo nel parcheggio di un centro commerciale, mentre un altro proprietario ha segnalato la disattivazione completa del servosterzo con avviso e codice di errore visualizzati sul display centrale. Inoltre, un altro conducente ha lamentato blocchi casuali e frequenti dello sterzo.

La nuova indagine

Dopo aver già avviato un’indagine a marzo a causa di denunce sul distacco completo e improvviso del volante nella Model Y, la NHTSA ha deciso di approfondire ulteriormente la questione.

Il focus principale sarà verificare se esistano rischi significativi per la sicurezza che potrebbero comportare un richiamo dei veicoli interessati. Al momento, l’inchiesta è ancora in fase preliminare, ma potrebbe diventare formale se emergono prove di un rischio non ragionevole per la sicurezza degli automobilisti e dei passeggeri.

Il possibile richiamo

La sicurezza dei veicoli è di fondamentale importanza, e qualsiasi problema relativo allo sterzo potrebbe causare incidenti gravi e mettere a rischio la vita degli automobilisti e dei passeggeri. La NHTSA, nell’ambito della sua missione di garantire la sicurezza delle strade, sta valutando attentamente ogni segnalazione e condurrà un’analisi tecnica dettagliata per comprendere la natura e l’entità dei problemi segnalati. Se dovesse emergere un rischio significativo, l’ente federale potrebbe richiedere a Tesla di effettuare un richiamo per correggere i difetti dello sterzo e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

I proprietari di questi veicoli dovranno seguire attentamente gli aggiornamenti riguardanti l’indagine e prendere eventuali provvedimenti richiesti dalla NHTSA per assicurare il corretto funzionamento dello sterzo e la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.