Lambretta Elettra: il ritorno in elettrico a Eicma 2023

Presentata come Lambretta Elettra, a Eicma 2023 fa il suo debutto in anteprima il ritorno a elettroni della celebre motocicletta italiana.

Si distingue per lo stile e le forme tipiche del marchio, per la prima volta abbinate a una propulsione elettrica di grandi prestazioni e va ad affiancare la rinnovata gamma Lambretta presentata lo scorso anno. Tutti possono conoscerla alla fiera milanese, Padiglione 11, Stand I34, dal 9 al 12 novembre 2023. Qui tutte le informazioni su come raggiungere la fiera milanese.

Design e prestazioni della Lambretta Elettra

Lambretta Elettra ha linee tese e decise per la parte anteriore, che vanno a raccordarsi in modo armonico con i volumi posteriori, al contrario arrotondati e morbidi come omaggio alle Lambrette degli anni Cinquanta. L’obiettivo è un “dialogo estetico” tra il passato e il futuro, con al centro il profilo sinuoso e minimalista della sella per non dimenticare la tradizione e, al contempo, puntare all’innovazione.

Il telaio e la ciclistica della Lambretta sono tradizionali, con ruote da 12′‘ e la tipica sospensione anteriore a ruota tirata con doppio ammortizzatore. Nuova invece la sospensione posteriore, riprogettata con una unità ammortizzante posizionata in maniera orizzontale sopra il motore, e collegata con braccetto al forcellone d’alluminio, secondo un approccio inedito.

Innovativo il manubrio, quasi un unicum per uno scooter classico, che nasconde al suo interno le leve dell’azionamento dei freni a scomparsa. Lambretta Elettra è uno scooter moderno, e come tale integra la strumentazione digitale per migliorare comunicazione e interazione con il pilota, ma comunque oggetto di design integrato al faro anteriore con la sua particolare forma a uncino.

Inoltre, la scocca posteriore si alza al tocco di un telecomando per dare accesso al vano che ospita la batteria, senza rinunciare a portacasco e portaoggetti, anch’essa scelta ancora rara per questa tipologia di veicolo.

Le prestazioni sono molto interessanti: arriva a 110 km/h di velocità massima, con potenza continua e di picco rispettive di 4 e 11 kW e coppia di 258 N/m. Merito del motore a magneti permanenti a sincrono, che assicura sia grande coppia, sia efficienza e al contempo anche un ottimo rapporto peso/potenza. Tre le modalità di guida: Eco, Ride e Sport. Con queste, Lambretta Elettra assicura un’autonomia tra i 60 km, con velocità costante di 80 km/h, e i 127 km, con modalità Eco e velocità costante di 40 km/h.

C’è il supporto anche alla ricarica rapida: 36 minuti per recuperare l’80% a una colonnina pubblica, mentre a casa, con presa 220 V, il tempo per ricaricare la batteria da 4,6 kWh è di 5 ore e mezza.

La gamma Lambretta a Eicma 2023

Lambretta Elettra si aggiunge al resto della gamma, anch’essa presente a Eicma 2023:

Serie X, composta da X125 e X300 distinte da design moderno e DNA Lambretta. X125 è il “veicolo ideale” per la nuova generazione di appassionati, pensato per il contesto urbano. X300 guarda anche a un uso a più ampio raggio. La Serie X arriverà in Europa nel 2024, con prezzi di 5.700 € per la X125 e di 6.200 per la X300.

Serie V-Special, in tre cilindrate da 50, 125 e 200 cc. La gamma originale, introdotta nel 2017.

Serie G-Special, con il modello di punta nella G350 che si pone ai vertici del mercato premium ed è estensione della gamma V-Special. In Europa arriverà nel 2024 con prezzo di 7.200 €.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED