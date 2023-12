Fa due milioni di km sulla Tesla, ma sotto c’è un trucco

Si chiama Hansjörg von Gemmingen-Hornberg e si avvicina al traguardo di 2 milioni di chilometri percorsi con la sua Tesla Model S. Ma come ha fatto questo tranquillo signore tedesco ad arrivare ad un chilometraggio?

Questo risultato eccezionale è stato raggiunto, come racconta Carscoop, grazie a una guida prevalentemente a velocità sotto ai 100 km/h e mantenendo la batteria con una carica tra il 15% e il 70%. Tale approccio attento nella gestione della batteria ha permesso che l’attuale batteria si degradasse solamente dell’8% dopo circa 150.000 km, mantenendo un’autonomia di circa 400 km. In precedenza, la batteria precedente era stata sostituita dopo un deterioramento che ne limitava l’autonomia a soli 260 km.

Gemmingen-Hornberg, ha acquistato la Model S usata nel 2014 con soli 48.000 km all’attivo e da allora ha percorso moltissimi chilometri, non solo in Europa ma anche in Africa, e riuscendo nell’impresa di spedirla fino Cina.

C’è il “trucco”

Ebbene, per arrivare a quasi due milioni di chilometri, a quanto pare sono state necessarie 13 sostituzioni del motore in garanzia e quatto pacchi batteria, cambiati nel corso degli anni. Adesso è tutto da vedere se il record stia nella percorrenza o nel numero di interventi necessari. C’è da dire che nel suo complesso, l’auto del sig. Gemmingen-Hornberg: si presenta in ottimo stato, mostrando segni di usura minimi anche negli interni in pelle.

La Model S non è l’unico veicolo Tesla posseduto da Gemmingen-Hornberg: nel suo parco auto c’è anche Tesla Roadster, con un percorso di circa 735.000 km. In bocca al lupo.

