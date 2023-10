Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio con motore 2.9 V6 da 520 CV

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono state sottoposte a rigorosi test sia sul leggendario circuito di Balocco che sulle strade circostanti, evidenziando un livello di dinamica di guida che si pone ai vertici della categoria.

Questo risultato è ottenuto grazie a una straordinaria leggerezza, ottenuta attraverso l’utilizzo di materiali ultraleggeri, tra cui l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per componenti come cofano, spoiler e minigonne. In particolare, la Giulia mantiene l’aerodinamica attiva grazie allo splitter anteriore in carbonio, che regola il flusso d’aria sotto il veicolo per migliorare la stabilità e le prestazioni. Il sistema di scarico Akrapovich conferisce un suono inconfondibile all’esperienza di guida.

Il cuore pulsante di queste straordinarie vetture è il motore 2.9 V6, potenziato a 520 CV e abbinato a un differenziale autobloccante meccanico. Questo accorgimento tecnico, derivato dall’esperienza progettuale della Giulia GTA, migliora notevolmente il comportamento della vettura e la trazione, ottimizzando il trasferimento di coppia e garantendo maggiore stabilità, agilità e velocità in curva.

Dal punto di vista estetico, Giulia e Stelvio Quadrifoglio si rinnovano con proiettori “3+3” e nuovi fari Full-LED Matrix adattivi, che offrono un fascio di luce antiabbagliante e adattabile, assicurando un’illuminazione ottimale in ogni situazione. I cerchi in lega sportivi bruniti a 5 fori da 19” per la Giulia e da 21” per lo Stelvio, abbinati alle pinze freno rosse, completano il look sportivo. La gamma di colori disponibili comprende il Rosso Etna, il Verde Montreal, il Blu Misano, il Grigio Vesuvio, il Nero Vulcano e il Rosso Alfa (senza effetto metallizzato).

L’ambiente interno è altrettanto sportivo, con una predominanza di pelle nera e alcantara, oltre a una finitura in vero carbonio 3D per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte. Il volante è rivestito in pelle e alcantara, con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio.

Queste vetture offrono anche tecnologia e connettività all’avanguardia, con un quadro strumenti TFT da 12,3” totalmente digitale che fornisce tutte le informazioni sulla vettura e le tecnologie di guida autonoma. La versione Quadrifoglio introduce una configurazione “Race” che mette in primo piano le informazioni essenziali per la guida sportiva. Anche l’interfaccia HMI (Human Machine Interface) è intuitiva e fluida, offrendo un facile accesso a tutte le funzionalità. Il sistema infotainment include la piattaforma “Alfa Connect Services” con una vasta gamma di servizi per la sicurezza e il comfort.

Promo acquisto o noleggio

Per coloro che desiderano vivere l’esperienza di guida di Nuova Giulia e Stelvio Quadrifoglio, sono disponibili interessanti soluzioni d’acquisto e di mobilità, offerte da Stellantis Financial Services e Leasys. Con Stellantis Financial Services, è possibile accedere a un’offerta finanziaria esclusiva con una rata mensile a partire da 790 euro, e la possibilità di scegliere tra diverse opzioni alla scadenza del contratto.

Con Noleggio Chiaro di Leasys, invece, si può godere di un’esperienza di guida senza pensieri, con servizi inclusi come copertura assicurativa, assistenza stradale e manutenzione, con canoni mensili a partire da 1.049 euro per Giulia Quadrifoglio e 1.099 euro per Stelvio Quadrifoglio, con un anticipo di 9.999 euro. Entrambe le offerte comprendono un periodo di 48 mesi e 40.000 km.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED