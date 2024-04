Orari F1 Cina 2024 TV8 e diretta su SKY e NOW

Gli orari di F1 GP Cina 2024: dove vedere gratis su TV8 e in diretta su SKY e NOW libere, qualifiche e gara da Shanghai.

Ecco gli orari della Formula 1 del GP di Cina su TV8, Domenica 21 aprile alle 14 con la diretta su SKY alle 9 del mattino. Ci troviamo a Shanghai per il Gran Premio di Cina, un circuito che promette spettacolo.

Il programma del weekend

Il weekend di gara si apre con la conferenza stampa dei piloti, prevista per giovedì 18 aprile alle 13:00, momento in cui i protagonisti del mondiale avranno l’opportunità di esprimersi sulle novità e le aspettative per il weekend. Venerdì 19 aprile, le attività in pista avranno inizio con la prima sessione di prove libere, in diretta dalle 5:30 del mattino, seguite dalle qualifiche per la gara Sprint alle 9:30, un formato che aggiunge un ulteriore livello di sfida e intrattenimento al weekend di gara.

La gara Sprint si svolgerà sabato 20 aprile alle 5:00 del mattino, seguita dalle qualifiche che stabiliranno l’ordine di partenza per il Gran Premio principale di domenica, anch’esse trasmesse in diretta. Il culmine del weekend sarà la gara di domenica, in programma alle 9:00, dove i piloti si sfideranno per la vittoria sul tracciato di Shanghai.

Dove vedere il GP in diretta su Sky, Now e TV8

Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K offriranno la copertura completa dell’evento, inclusa la trasmissione in streaming su NOW, garantendo agli appassionati di non perdere nemmeno un attimo dell’azione. Tutte le qualifiche e la Gara Sprint saranno inoltre trasmesse in diretta su TV8, in chiaro.

Orari F1 GP Cina su TV8

Venerdì 19 aprile

Ore 09.00 Pre qualifiche sprint

Ore 09.30 Qualifiche Sprint Shootout GP Cina (diretta)

Ore 10.30 Post qualifiche sprint

Sabato 20 aprile

Ore 04.45 Pre gara sprint

Ore 05.30 Gara Sprint GP Cina (diretta)

Ore 06.00 Post gara sprint

Ore 09.45 Pre gara sprint

Ore 10.30 Gara Sprint GP Cina (differita)

Ore 11.30 Pre qualifiche

Ore 12.00: Qualifiche GP Cina (differita)

Ore 13.15: Post qualifiche

Domenica 21 aprile

Ore 12.30: Pre gara

Ore 14.00: GP Cina (differita)

Ore 16.00: Post gara

Orari F1 TV GP Cina su SKY e NOW

Giovedì 18 aprile

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 13: conferenza stampa piloti (differita)

Venerdì 19 aprile

Ore 5.15: Paddock Live

Ore 5.30: F1 – prove libere 1

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 9.00: Paddock Live

Ore 9.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 10.45: Paddock Live Show

Ore 11.15: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 20 aprile

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 5.00: F1 – Sprint

Ore 6.00: Paddock Live

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 9.00: F1 – qualifiche

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 10.45: Paddock Live Show

Ore 12.15: F1 – qualifiche (replica)

Ore 14.15: F1 – Sprint (replica)

Domenica 21 aprile

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 9.00: F1 – gara

Ore 11.00: Paddock Live

Ore 11.30: Debriefing

Ore 13.00: Race Anatomy

Ore 14.00: F1 – gara (replica)

Ore 17.30: F1 – gara (replica)

