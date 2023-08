Orari MotoGP Catalogna 2023 TV8 con diretta Sky e Now

Ecco gli orari MotoGP Catalogna 2023 su TV8 differita alle 21.35 e che sarà visibile in diretta su Sky Domenica 3 Settembre alle ore 14. Al via l’undicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2023, il Gran Premio Monster Energy della Catalogna.

Presente in calendario MotoGP dal 1992, il Circuit de Barcelona – Catalunya è una meta speciale per Ducati che qui, nel 2003, esattamente vent’anni fa, ottenne la sua prima vittoria in MotoGP grazie al successo di Loris Capirossi con la Desmosedici GP3.

Reduce da un fine settimana perfetto in Austria, che lo ha visto ottenere pole e vittoria sia nella Sprint Race che nel GP della domenica, Francesco Bagnaia arriva in Spagna fiducioso di poter mantenere l’attuale trend positivo. Il pilota di Chivasso proverà a consolidare ulteriormente il suo primato in Campionato, che lo vede attualmente al comando della classifica generale con 62 punti di vantaggio su Jorge Martín (Pramac Racing Team) e 68 su Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team).

Diverso sarà invece l’approccio del suo compagno di squadra Enea Bastianini. Il pilota di Rimini, che ha saltato numerosi eventi nella prima parte della stagione a causa di un infortunio, è ancora alla ricerca del giusto feeling con la sua Desmosedici GP23 e sfrutterà al massimo il fine settimana per confermare i miglioramenti già visti durante il GP dell’Austria.

Orari MotoGP Catalogna 2023 TV8

Sabato 2 settembre

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP

Domenica 3 settembre

Ore 21.35: gara MotoGP in differita

Orari MotoGP Catalogna 2023 Sky e NOW

Venerdì 1 settembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 2 settembre

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.05: Moto E – Race 1

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP

Ore 17.30: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 3 settembre

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP

