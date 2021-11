Appuntamento ad EICMA, padiglione 22, stand M05.

La nuova bicicletta gravel a pedalata assistita Bottecchia Merak sarà presentata ad EICMA 2021, il Salone Internazionale delle due ruote in programma alla Fiera di Milano dal 25 al 28 novembre prossimi.

Tuttavia le biciclette gravel stanno crescendo molto come popolarità. Tuttavia, può essere considerato il segmento che più di altri ha conosciuto un vero e proprio boom di popolarità. Una sorta di ibrido fra una bici da corsa, di cui ripropone geometrie del telaio e forme del manubrio, sebbene meno estremizzate, e una mountain bike, alla quale invece si avvicina in termini di dimensione dei pneumatici e di disegno del battistrada.

Il tutto, sulla Bottecchia Merak, si unisce al motore Oli da 250W di potenza con una coppia massima di 85 Nm, ovvero che si traduce fino al 400% della forza applicata dal ciclista sui pedali.

La nuova Merak sarà disponibile negli allestimenti Road, Gravel e Cross, con cambio Sram Apex o SX. Tuttavia permette di affrontare agilmente i terreni più sconnessi assumendo una posizione rilassata alla guida, anche nelle lunghe distanze.

Bottecchia Merak a EICMA 2021

Bottecchia Cicli esporrà le proprie novità, tra cui la Merak, ad EICMA 2021, padiglione 22, stand M05.

Offerte biciclette elettriche su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!