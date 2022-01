MG ZS EV 2022 con prezzi di listino da 32.270 € per la Standard Range è il SUV elettrico con 440 km di autonomia e motore da 105 kW.

MG ZS EV 2022 è il primo SUV urbano elettrico proposto dalla rinata MG, che torna a produrre auto, ma solo elettriche ed elettrificate, grazie all’appartenenza al gruppo cinese Saic Motors. La ZS vuole essere un’elettrica abbastanza abbordabile, con alta qualità costruttiva e tanti contenuti tecnologici, tra i più completi per quanto riguarda le auto elettriche cittadine.

Recentemente è stato oggetto di un profondo restyling, che ne ha anche aumentato l’autonomia: vediamo tutte le sue caratteristiche!

Motore e autonomia della MG ZS EV 2022

MG ZS EV 2022 ha un motore elettrico da 105 kW (circa 140 CV), e grazie alla grande coppia di 353 N/m garantisce ripresa e partenza ottimali in ogni contesto, nonché accelerazione 0-100 in 3,1 secondi. La vettura è alimentata da un pacco batteria da 50,3 kWh, in grado di assicurare 320 km di autonomia su ciclo WLTP, e di recuperare l’80% in 40 minuti grazie alla ricarica rapida. Presente anche una versione con pacco batteria di 70 kWh, per un’autonomia di 440 km.

Il listino prezzi della MG ZS EV 2022

Il prezzo parte da 32.270 euro in allestimento Excite con batteria da 50,3 kWh, e da 37.990 euro per la Long Range. I prezzi sono da intendersi al netto di incentivi e promozioni.

La dotazione

Con due allestimenti, MG ZS EV 2022 punta ad essere un’auto completa e ben accessoriata fin dall’allestimento d’ingresso Excite, che include:

Cerchi in lega da 16 pollici;

Sistema di navigazione;

MG Pilot con guida semi-autonoma di livello 2 (comprendente anche Cruise adattivo e frenata automatica di emergenza);

Display touch centrale da 8 pollici con connettività CarPlay e Android Auto;

Sistema di purificazione dell’aria;

Luce di marcia diurna LED;

Luci posteriori per nebbia;

Proiettori alogeni con regolazione assetto;

Sensore crepuscolare;

Luci di arresto montate in alto;

Assistenza al parcheggio;

Sensori di parcheggio posteriori;

Telecamera posteriore con linee guida dinamica;

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e richiudibili elettronicamente;

A questo, la Exclusive aggiunge:

Fari full LED;

Cerchi in lega bicolore da 17”;

Tetto apribile;

Specchietti laterali regolabili elettronicamente;

Sedile anteriore riscaldato;

Sedili in Ecopelle;

Sistema di monitoraggio dei punti ciechi e allarme traffico posteriore;

Sedile di guida regolabile elettronicamente;

