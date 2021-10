Dettagli e caratteristiche della nuova MG ZS EV

Nel corso del suo “Autumn Event“, che ha fornito maggiori dettagli su MG MG5 Electric e Marvel R, l’azienda sino-britannica ha svelato anche la nuova MG ZS EV, il restyling del modello del rilancio del marchio che si aggiorna completamente, potremmo dire in meglio. Una nuova estetica, più pulita e raffinata, che serve a catturare maggiormente l’attenzione. Il modello si è già posizionato bene nei mercati di Regno Unito, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Francia, mentre ora con l’estetica aggiornata cercherà di ingraziarsi anche un pubblico più esteticamente esigente, tra cui quello italiano.

MG ZS EV, del resto, catturò l’attenzione per essere il primo SUV elettrico a prezzi più o meno accessibili tra i compatti, e per meglio proseguire l’obiettivo di “Electric for everyone“, si punta anche su maggiore autonomia e semplicità di utilizzo.

Nuova MG ZS EV: design più fresco

Come detto, il restyling della nuova MG ZS EV parte proprio dal design, decisamente migliorato rispetto a prima. I cambiamenti riguardano soprattutto l’anteriore, ora privo di mascherina che è stata resa in tinta carrozzeria, molto piacevole nell’azzurro scelto per il lancio; e nuovo è anche il design dei fari, più accorciati e con una nuova texture LED.

Gli interni sono ancora più tecnologici, come da tradizione MG: spicca certamente il grande display touch centrale, ben inserito nella plancia e non a “effetto tablet” (soluzione che preferiamo), e che sembra avere un’ottima risoluzione. Meno evidenti invece i cambiamenti al posteriore.

Ora ha più autonomia

Il cambiamento più sostanziale però riguarda l’autonomia: fin dal lancio, Nuova MG ZS EV dispone di batteria Long Range da 70 kWh che porta a 440 km l’autonomia, rispetto ai 263 dell’attuale moderno.

In seguito arriverà anche una versione Standard Range, con accumulatore da 50,3 kWh e autonomia di 320 km, comunque maggiori dei 263 attuali.

A una maggiore autonomia corrisponde anche una maggiore velocità di ricarica, visto che la Long Range gode di serie di un caricatore trifase da 11 kW a bordo. Come Marvel R e MG5, infine, anche Nuova MG ZS EV è dotata del sistema MG iSmart, che offre connessione tramite app per smartphone per controllare le diverse funzioni.

Prezzi

Due gli allestimenti disponibili, Comfort e Luxury. Il listino parte da 30.990 euro per la Standard Range, e da 34.990 euro per la Long Range.

—–

