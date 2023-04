I kit di conversione elettrica salveranno i cinquantini storici?

Ci sono molti modi per spostarsi, ma quando si tratta di libertà e praticità, la scelta ideale sono i cinquantini. O meglio, dovrebbero esserlo. Tuttavia, nel corso degli anni, le vendite di questi veicoli si sono ridotte drasticamente. In un interessante articolo del nostro amico Francesco Paternò su Repubblica, le ragioni della tendenza sul calo di appeal dei cinquantini.

Il declino delle vendite dei cinquantini è iniziato ormai anni fa. Eppure, va detto, i cinquantini erano considerati una scelta popolare per coloro che cercavano un mezzo di trasporto economico e tutto sommato ecologico, visto il piccolo motore.

Tuttavia, negli ultimi anni le vendite sono diminuite notevolmente. Ma perché?

Ci sono diversi fattori che hanno contribuito al declino delle vendite dei cinquantini. Se è vero che c’è stato un aumento del traffico in molte città, la conseguenza è stata una preferenza nell’utilizzare i mezzi pubblici, in primis le metropolitane, ma anche come autobus e tram. Evitare il traffico e viaggiare un po’ più comodi: niente rischio pioggia o freddo, e musica a palla nelle cuffie.

C’è di più, perchè, molte città stanno promuovendo la mobilità sostenibile, incoraggiando l’uso di biciclette, monopattini elettrici e altri mezzi alternativi. Questi veicoli sono spesso visti come una scelta più ecologica rispetto ai cinquantini.

Infine, la crisi economica degli ultimi anni ha colpito molti giovani, che spesso non hanno i mezzi finanziari per acquistare un cinquantino. Se ai tempi del Ciao, una volta acquistato il motorino c’era solo da mettere da parte i soldi per la miscela, adesso come minimo servono targhetta, assicurazione e casco. Dopo aver fatto quattro conti, è facile capire perchè molti hanno deciso di optare per mezzi di trasporto più economici.

Da qui la conseguenza: molti giovani non vedono più i cinquantini come una scelta attraente. In passato, i cinquantini erano considerati un simbolo di libertà e indipendenza. Oggi invece sono considerati vecchi e poco alla moda.

C’è una nuova vita per i cinquantini?

La svolta può essere il retrofit elettrico? Si tratta di un kit di conversione elettrica che trasforma il Ciao praticamente in una e-bike. Via il motore termico, viene installato un motore elettrico con una autonomie che si aggirano attorno alla trentina di chilometri in città, con batteria estraibile e ricaricabile a casa.

L’esempio potrebbe funzionare, a patto di sapere di star smontando un pezzo di storia. Chissà, tra 20 o 30 anni i cinquantini a miscela potrebbero fare la gioia di collezionisti. E poi, il suono e l’odore di un cinquantino, personalmente non lo cambierei per nulla al mondo.

Si tratta solo di un’opinione personale. Nel frattempo, la mia Vespa rimane in garage in attesa di tempi (due ovviamente), migliori.

