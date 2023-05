F1 GP Miami 2023: la griglia di partenza definitiva

Al GP Miami 2023 di Formula 1 la griglia di partenza vede in pole Sergio Perez. Perez ha guidato in modo impeccabile la sua Red Bull e ha conquistato la pole position, dopo aver già vinto in Azerbaijan la scorsa settimana. Il sempre eterno Fernando Alonso lo accompagnerà in prima fila, dimostrando ancora una volta la sua consistenza nella guida della sua Aston Martin. Carlos Sainz ha portato la Ferrari in terza posizione, aprendo la seconda fila davanti alla sorprendente Haas di Kevin Magnussen.

La griglia di partenza vedrà anche la Alpine di Pierre Gasly e la Mercedes di George Russell. Charles Leclerc partirà dalla settima posizione con l’altra Ferrari, dopo aver commesso due grossi errori durante le qualifiche di questo weekend dedicato al motorsport. Al suo fianco partirà la Alpine di Esteban Ocon.

Il campione del mondo Max Verstappen ha ottenuto solo il nono posto a causa di un doppio errore nel primo tentativo e di una bandiera rossa che ha interrotto il secondo tentativo. Lewis Hamilton, guidando la Mercedes, è stato clamorosamente eliminato nel Q2 e partirà dalla tredicesima posizione.

Di seguito, la griglia di partenza del GP di Miami 2023.

Griglia di partenza GP Miami F1 2023

Prima fila

1. Sergio Perez (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin)

Seconda fila

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Kevin Magnussen (Haas)

Terza fila

5. Pierre Gasly (Alpine)

6. George Russell (Mercedes)

Quarta fila

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Esteban Ocon (Alpine)

Quinta fila

9. Max Verstappen (Red Bull)

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Sesta fila

11. Alexander Albon (Williams)

12. Nico Hulkenberg (Haas)

Settima fila

13. Lewis Hamilton (Mercedes)

14. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Ottava fila

15. Nyck de Vries (AlphaTauri)

16. Lando Norris (McLaren)

Nona fila

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

Decima fila

19. Oscar Piastri (McLaren)

20. Logan Sargeant (Williams)

