Il nuovo BYD Tang a 7 posti debutterà al Salone di Ginevra

Il colosso cinese che ha “battuto” Tesla sarà presente anche al Salone di Ginevra 2024, previsto dal 26 febbraio al 3 marzo, dove presenterà diverse novità. Su tutte il nuovo BYD Tang, restyling del suo SUV a 7 posti completamente elettrico, la sua risposta Tesla Model X ma anche alla Kia EV9, ora aggiornato per il mercato europeo. Ci saranno anche il BYD Seal U DM-i, con tecnologia Dual Mode di BYD in Europa, ma anche le novità dei marchi di fascia alta Yangwang e Denza.

BYD Tang, 7 posti e 530 km di autonomia

Il Tang va quindi a porsi come ammiraglia SUV del marchio, affiancando la Han che invece ha il ruolo di berlina ammiraglia in Europa. Differentemente dalla Atto 3, Tang mantiene la sua denominazione originale: fa parte della famiglia Dynasty di BYD, che omaggia nei nomi le più importanti dinastie imperiali della storia cinese, in questo caso la Tang.

Imponente, ha elementi stilistici in comune con Han e Atto 3. In particolare il frontale con fari integrati nella spessa cromatura, inserti rinforzati per l’animo SUV e prese d’aria. Si presenta comunque abbastanza longilineo guardandolo di profilo, da dove si nota l’ampia terza luce che dà l’idea di spazio anche per gli occupanti della terza fila.

Sette posti, quindi, per viaggiare con amici e famiglia, o con tanti bagagli, in sicurezza grazie alle 5 stelle Euro NCAP. Inoltre, non mancano le Blade Battery tipiche di BYD e prodotte internamente, che in questo caso promettono fino a 530 km di autonomia su ciclo WLTP. Di serie, BYD Tang ha anche la trazione integrale, data dai due motori elettrici che erogano una potenza complessiva di 517 CV.

All’interno, il Tang riprende la Han con materiali di qualità e tecnologia, in particolare l’OS connesso con app native e il tipico schermo rotante di tutti i modelli.

BYD Seal U DM-i

Il BYD Seal U è il nuovo SUV elettrico presentato al Salone di Monaco. A Ginevra arriva però la sua variante ibrida plug-in con sigla DM-i, in riferimento alla tecnologia all’avanguardia Super DM, ovvero Dual Mode.

Una versione che dà sempre priorità all’elettrico, ma si pone come soluzione più efficiente e pratica per chi ha esigenze giornaliere di lunghi viaggi o ha ancora la fatidica ansia da ricarica. Il modello è in particolare pensato per quei paesi europei dove l’infrastruttura di ricarica non è ancora considerata matura, o dove i consumatori sono più propensi alla tecnologia ibrida per il momento.

Le altre novità

Come anticipato, ci saranno anche i marchi premium Yangwang e Denza. Il primo, il più lussuoso di tutti, porterà il gigantesco Yangwang U8, fuoristrada elettrico e tra i primi modelli su piattaforma e4 con controllo idraulico intelligente della carrozzeria chiamato DiSus-P. La e4 è la prima piattaforma a quattro motori indipendenti prodotta in serie al mondo, pensata per offrire sicurezza e prestazioni di massimo livello, permettendo di controllare con precisione la dinamica di tutte e quattro le ruote attraverso la gestione vettoriale indipendente dei quattro motori e in modo molto rapido.

Così l’utente può scegliere di far girare le ruote di destra e sinistra in direzioni opposte, in modo da garantire la rotazione a 360° sul posto. C’è poi il BYD DiSus Intelligent Body Control System, che migliora agilità e compatibilità del veicolo in vari scenari di guida, riducendo il rischio di ribaltamento, minimizzando lo spostamento degli occupanti, le accelerazioni e le frenati ad alta velocità.

E poi c’è Denza, che a Ginevra porta il crossover elettrico N7, dal look più elegante e sportivo, e i cui dettagli saranno rivelati proprio alla kermesse elvetica.

