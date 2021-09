Motore, autonomia e caratteristiche del suv elettrico MG ZS EV

MG ZS EV è il primo SUV urbano elettrico proposto dalla rinata MG, che torna a produrre auto, ma solo elettriche ed elettrificate, grazie all’appartenenza al gruppo cinese Saic Motors. La ZS vuole essere un’elettrica abbastanza abbordabile, con alta qualità costruttiva e tanti contenuti tecnologici, tra i più completi per quanto riguarda le auto elettriche cittadine.

Motore e autonomia della MG ZS EV

MG ZS EV ha un motore elettrico da 105 kW (circa 140 CV), e grazie alla grande coppia di 353 N/m garantisce ripresa e partenza ottimali in ogni contesto, nonché accelerazione 0-100 in 3,1 secondi. La vettura è alimentata da un pacco batteria da 44,5 kWh, in grado di assicurare 263 km di autonomia su ciclo WLTP, e di recuperare l’80% in 40 minuti grazie alla ricarica rapida.

Il listino prezzi della MG ZS EV

Il prezzo parte da 34.350 euro in allestimento Excite, e da 36.350 euro nel più completo allestimento Exclusive, la top di gamma. I prezzi sono da intendersi al netto di incentivi e promozioni.

La dotazione

Con due allestimento, MG ZS EV punta ad essere un’auto completa e ben accessoriata fin dall’allestimento d’ingresso Excite, che include:

Cerchi in lega da 16 pollici;

Sistema di navigazione;

MG Pilot con guida semi-autonoma di livello 2 (comprendente anche Cruise adattivo e frenata automatica di emergenza);

Display touch centrale da 8 pollici con connettività CarPlay e Android Auto;

Sistema di purificazione dell’aria;

Luce di marcia diurna LED;

Luci posteriori per nebbia;

Proiettori alogeni con regolazione assetto;

Sensore crepuscolare;

Luci di arresto montate in alto;

Assistenza al parcheggio;

Sensori di parcheggio posteriori;

Telecamera posteriore con linee guida dinamica;

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e richiudibili elettronicamente;

A questo, la Exclusive aggiunge:

Fari full LED;

Cerchi in lega bicolore da 17”;

Tetto apribile;

Specchietti laterali regolabili elettronicamente;

Sedile anteriore riscaldato;

Sedili in Ecopelle;

Sistema di monitoraggio dei punti ciechi e allarme traffico posteriore;

Sedile di guida regolabile elettronicamente;

