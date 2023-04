Volkswagen ID 7 Variant, anche meglio della Passat?

Non sono passati molti giorni dalla presentazione ufficiale della nuova berlina elettrica tedesca, che il designer Theottle ha pubblicato sul suo canale YouTube la sua idea di Volkswagen ID 7 Variant, versione station wagon dell’ammiraglia a batterie del costruttore di Wolfsburg.

Paradossalmente, infatti, l’elettrico sta facendo rinascere alcune categorie di auto ormai considerate ‘spacciate’, come le roadster con la MG Cyberster, le berline streamliner con Ioniq 6, fino appunto alle station wagon, già presenti con modelli quali MG 5 e Porsche Taycan e, a breve, con Audi A6 e-tron Avant.

Come potrebbe essere la Volkswagen ID 7 Variant

La Volkswagen ID 7 Variant non avrebbe un design troppo diverso dalla ID 7 sedan, e del resto è sempre stato così per la varianti wagon. Ciò significa che tutta la parte frontale e parte di quella laterale rimarrebbero invariate, sempre molto cattivo l’anteriore con i fari larghi e sottili e le prese d’aria inferiori, molto longilineo il profilo.

Ciò che ha fatto il designer è andare a prendere la progenitrice della futura wagon elettrica, ovvero la ID. Space Vizzion concept del 2019 che, appunto, immaginava l’erede della Passat Variant.



Il designer ha quindi preso la parte posteriore, con il tetto più alto e il portellone verticale, sostituendolo alla parte posteriore della ID 7, con alcune piccole modifiche e ipotizzando di aumentare il bagagliaio fino a circa 600 litri, se consideriamo che già la ID 7 fastback parte da 532. Per esempio si perdono i fari a trama tridimensionali della concept, in favore di qualcosa di più vicino al modello di serie, quindi con una larga striscia LED rossa, sempre su sfondo nero come la maggior parte delle Volkswagen attuali.

Prestazioni

Invariate le prestazioni e gli interni. Il motore posteriore ha una potenza di 210 kW o 285 CV, la coppia massima è di 545 N/m.

Due i tagli di batteria, la prima da 77 kWh e la seconda da 86 kWh con autonomia promessa di 700 km. La ID 7 è anche l’elettrica di Wolfsburg con la più elevata potenza di ricarica: 170 kW con il primo taglio di batteria, 200 kW con il secondo.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.