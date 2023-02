Incentivi moto e scooter 2023: come funzionano e come ottenerli

Dal 10 gennaio 2023 sono attivi ufficialmente anche gli incentivi moto e scooter 2023, destinati a tutti coloro che sono intenzionati all’acquisto di un nuovo veicolo due ruote, con contributi dello Stato sia per modelli elettrici e ibridi sia per modelli a motore endotermico.

Gli incentivi fanno parte di un più grande fondo di 150 milioni che risale alla Legge di Bilancio del 2021, diviso in 20 milioni ogni anno dal 2021 al 2023 e in 30 milioni ogni anno dal 2024 al 2026.

Incentivi moto e scooter 2023: i beneficiari

Gli incentivi moto e scooter 2023 sono destinati alle persone fisiche, e quindi non giuridiche. I titolari di partita IVA possono accedere allo sconto se l’acquisto avviene a titolo personale, e non è quindi intestato alla partita IVA.

A differenza dello scorso anno, non sono coinvolte le società di sharing, e questo per scongiurare il rischio di autoimmatricolazioni e dei km0.

Diverse le formule di acquisto accettate, dai contanti al finanziamento. Non è ovviamente accettata la formula del noleggio a lungo termine, in quanto lo scooter è intestato alla società e non alla persona che lo utilizza.

Incentivi moto e scooter 2023: i modelli coinvolti

Nel decreto governativo relativo agli incentivi moto e scooter sono coinvolti fondamentalmente tutti i modelli nuovi, ad eccezione ovviamente delle moto più potenti.

Nello specifico:

Moto e scooter termici nuovi e almeno Euro 5 godono di uno sconto del 40% sul prezzo di listino, fino a massimo 2.500 euro in caso di rottamazione, a cui si aggiunge uno sconto del rivenditore del 5%. Informiamo però che al 3 febbraio 2023 il fondo per le ICE è già esaurito.

Moto e scooter elettrici e ibridi godono di uno sconto del 30% sul prezzo di listino fino un massimo di 3.000 euro; lo sconto sale al 40% e fino a 4.000 euro in caso di rottamazione di moto e scooter di classe da Euro 0 a Euro 3, o ancora oggetto di nuova immatricolazione nel 20212, e intestata allo stesso soggetto da almeno 12 mesi

