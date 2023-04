Zero Motorcycles sconto di 3.500 € con l’operazione Go Electric

Arriva una bella opportunità da parte di Zero Motorcycles, grazie ad un sconto di 3.500 € che si può sommare all’ecobonus. La nuova campagna “Go Electric” di Zero Motorcycles offre ai motociclisti l’opportunità di acquistare una moto elettrica e di sperimentare la sua tecnologia e potenza, attraverso condizioni mai viste prima.

Cos’è la campagna “Go Electric” e chi può trarne vantaggio?

Attraverso la campagna “Go Electric”, Zero Motorcycles offre un incentivo speciale sull’acquisto dei propri veicoli 2022 e 2023. La scontistica proposta dalla casa californiana varia in base al modello scelto.

Fino alla fine di maggio 2023, i clienti Zero potranno usufruire di uno sconto di € 3.500 sull’acquisto di una DSR/X, SR, SR/F e SR/S.

Per i modelli S, DS, DSR, FXE e FX è prevista invece una riduzione di € 1.500 sul prezzo iniziale.

Inoltre, i nuovi acquirenti avranno anche l’opportunità unica dell’EcoBonus, che prevede uno sconto massimo di € 4.000, permettendo di ottenere un prezzo finale d’acquisto estremamente vantaggioso. Una vera e propria offerta imperdibile per coloro che hanno deciso di abbracciare la nuova frontiera dell’e-mobility.

Quali sono i vantaggi di passare all’elettrico?

Grazie all’EcoBonus del governo e all’incentivo “Go Electric” di Zero Motorcycles, i motociclisti potranno passare all’elettrico a condizioni sempre più convenienti, riducendo al contempo anche il loro impatto ambientale.

Acquistare una moto del brand di Santa Cruz significa inoltre avere accesso all’innovativa tecnologia di Zero Motorcycles, oltre a una serie di vantaggi tra cui bassi livelli di rumorosità, zero emissioni e costi di manutenzione decisamente ridotti. Con questa iniziativa, gli amanti delle due ruote potranno unirsi alla rivoluzione dell’e-mobility e far parte di una comunità in crescita che ama il brivido della guida elettrica.