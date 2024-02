Mercedes AMG A 45 S 4MATIC+ green hell magno

Scopri la nuova Mercedes A 45 S 4MATIC+ Edizione Limitata: design unico, prestazioni mozzafiato e dettagli esclusivi.

Per la A 45 S 4MATIC+ (consumo combinato di carburante: 9,2-8,8 l/100 km; emissioni di CO₂ combinate: 208-200 g/km), Mercedes-AMG introduce un modello speciale “AMG green hell magno“. Questa edizione limitata è già disponibile per gli ordini. Il prezzo per l’equipaggiamento aggiuntivo esteso è di 14.280 €. Il lancio sul mercato è previsto per aprile 2024, con l’offerta valida fino alla fine del 2024.

La verniciatura esclusiva “AMG green hell magno” cattura immediatamente l’attenzione. L’auto si distingue anche per le grafiche con il logo AMG e l’ampia scritta “A 45 S” sulle porte, oltre allo stemma AMG sul cofano. Inoltre monta cerchi forgiati AMG da 19 pollici in nero opaco con design a sette doppie razze, esclusivi per questa edizione. Il giallo, usato come colore di contrasto, evidenzia le razze dei cerchi. I pinze freno sono verniciate in nero lucido e presentano i loghi AMG in bianco, in abbinamento al colore dei cerchi. Tra i dettagli raffinati spiccano il tappo del serbatoio esclusivo con logo AMG e il proiettore di luce che illumina lo stemma AMG sulla strada all’apertura e alla chiusura delle porte.

Mercedes AMG A 45 S 4MATIC+: equipaggiamenti

Tre pacchetti arricchiscono ulteriormente questa A 45 S 4MATIC+ in edizione limitata:

Pacchetto Notte AMG : elementi di design in nero e nero lucido che sottolineano il carattere espressivo del veicolo. Sono inclusi lo splitter anteriore, specchietti esterni e cinture di sicurezza. Vetri scuri termoisolanti.

: elementi di design in nero e nero lucido che sottolineano il carattere espressivo del veicolo. Sono inclusi lo splitter anteriore, specchietti esterni e cinture di sicurezza. Vetri scuri termoisolanti. Pacchetto Notte AMG II : ulteriori dettagli rendono il modello una vera e propria icona. Tra questi, le strutture oscurate sulla griglia del radiatore, la tipografia in cromo nero sui parafanghi anteriori e sul portellone posteriore, la stella Mercedes e, in esclusiva per l’edizione, le maniglie delle porte e le stelle Mercedes sui coprimozzi.

: ulteriori dettagli rendono il modello una vera e propria icona. Tra questi, le strutture oscurate sulla griglia del radiatore, la tipografia in cromo nero sui parafanghi anteriori e sul portellone posteriore, la stella Mercedes e, in esclusiva per l’edizione, le maniglie delle porte e le stelle Mercedes sui coprimozzi. Pacchetto Aerodinamico AMG: sviluppato in galleria del vento, include parti aggiuntive speciali e un alettone posteriore AMG fisso che insieme migliorano le prestazioni e sensazioni di guida ad alte velocità.

Mercedes AMG A 45 S 4MATIC+: rifiniture di classe

Gli interni di distinguono per il design caratteristico: i sedili AMG Performance sono rivestiti in nero con una combinazione di pelle ARTICO sintetica e microfibra MICROCUT. Cuciture decorative gialle su sedili, pannelli delle porte e cruscotto creano contrasti unici. Ciò vale anche per gli emblemi ricamati con l’etichetta “45 S” sui poggiatesta anteriori.

Il volante AMG Performance in pelle/microfibra MICROCUT con cuciture decorative gialle, insieme agli elementi in alluminio con motivo AMG e scritte AMG gialle, aggiunge un ulteriore tocco di classe. Completano le rifiniture di pregio i battitacco personalizzati AMG, illuminazione del logo AMG in giallo e tappetini AMG con “45 S” con cuciture decorative in giallo.

Mercedes AMG A 45 S 4MATIC+: motore potente

Il motore che equipaggia la A 45 S 4MATIC+ eroga 421 CV (310 kW) di potenza che permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di raggiungere la velocità massima, limitata, di 270 km/h. Tuttavia, oltre alle performance, il motore turbo a quattro cilindri AMG da 2,0 litri impressiona per la sua risposta impressionante.

La trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile con AMG TORQUE CONTROL contribuisce in modo significativo all’esperienza di guida dinamica: il sistema di trazione posteriore contiene due frizioni multi-disco controllate elettronicamente. Ognuna è collegata a un albero di trasmissione sull’asse posteriore. Questo permette non solo una distribuzione variabile della forza motrice tra gli assi anteriore e posteriore, ma anche tra le ruote posteriori sinistra e destra.

Copyright Image: Sinergon LTD