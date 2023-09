La nuova Mini Countryman Elettrica offre ancora più spazio, comfort e sicurezza, anche fuori dai sentieri battuti grazie alla trazione integrale. La Mini Countryman, lunga 4.433 mm, larga 1.843 mm e alta 1.656 mm, è un’auto elegante che al tempo stesso si distingue per il suo stile. Grazie al passo aumentato a 2.692 mm, il comfort è ancora maggiore.

La nuova Mini Countryman Elettrica è disponibile in due livelli di prestazioni: Mini Countryman E con una potenza di 150 kW/204 CV, una coppia di 250 Nm e un’autonomia di 462 km e Mini Countryman SE ALL4, con 230 kW/313 CV, 494 Nm e un’autonomia di 433 km.

Mini Countryman Elettrica: design

Il design della nuova generazione è moderno, digitale e inconfondibile. Con la sua silhouette imponente e minimalista, la nuova Mini Countryman rappresenta il fascino, la versatilità e l’affidabilità di un veicolo crossover compatto. Il carattere off-road della vettura è definito dalle proporzioni: sbalzi corti, cofano corto e contrasto tra il passo lungo e le ruote grandi che combinano le classiche caratteristiche di design Mini con una carrozzeria dall’aspetto atletico.

Il moderno design degli esterni è supportato da superfici pulite, da un tetto leggermente curvo con una transizione senza soluzione di continuità verso il montante C di nuova concezione con una forma specifica dedicata all’allestimento scelto e dalla caratteristica Black Band che circonda la vettura. Il montante C è l’elemento fondamentale per differenziare i diversi modelli, gli allestimenti e le successive edizioni. Il design del montante C dipende dall’equipaggiamento selezionato. Le grafiche e le scritte sono minimaliste, in bassorilievo e si abbinano al colore del tetto a contrasto selezionato.

Il frontale della nuova Mini Countryman è definito dal profilo espressivo della nuova griglia anteriore ottagonale. Un sensore radar particolarmente piccolo è incassato nella sua superficie per supportare le maggiori funzionalità dei sistemi di assistenza alla guida. La Countryman è la prima vettura con sistemi di assistenza di livello 2 che consentono una guida semi-automatica. Le luci diurne dei fari a Led supportano questo look con una nuova radiosità grazie a firme luminose uniche.

La Black Band che circonda la vettura è più stretta rispetto al modello precedente. I cerchi fino a 20 pollici in vari design aggiungono ancora più robustezza al suo aspetto. La sezione posteriore ha un aspetto particolarmente coerente con le sue superfici pulite e le luci posteriori incassate. Qui, il gruppo ottico verticale riprende le classiche luci Mini e incornicia l’ampia sezione centrale della parte posteriore del veicolo.

Mini Countryman Elettrica: 4 allestimenti e nuovi colori per il tetto

Con il Vibrant Silver, una nuova tonalità amplia la gamma colore dei caratteristici tetti a contrasto di Mini Countryman. Inoltre, il modello è disponibile in quattro diversi allestimenti. La versione Essential presenta la massima pulizia e un aspetto meno appariscente, mettendo in evidenza alcune parti come il logo nel nuovo colore Vibrant Silver. La nuova gamma di verniciature esterne sottolinea la modernità della nuova Mini Adventurer, ponendo accenti con toni vivaci come l’Indigo Sunset Blue.

Mentre la versione Classic si concentra principalmente sugli interni, la versione Favoured presenta dettagli particolarmente espressivi all’esterno. Questa variante di allestimento, ad esempio, offre sulla nuova Countryman la possibilità di scegliere la nuova tonalità Vibrant Silver per il tetto, abbinata alla griglia anteriore a contrasto.

La versione John Cooper Works, invece, enfatizza al massimo il carattere sportivo della Countryman con un design distintivo del frontale e del posteriore. La cornice della griglia anteriore e il logo in nero lucido sottolineano l’impressione generale di potenza della vettura, insieme alle strisce sul cofano motore specifiche per l’allestimento in rosso e nero. Il tetto a contrasto in Chili Red, ispirato agli sport motoristici, insieme al montante C dello stesso colore e al logo JCW sottolineano la dinamica di guida sportiva tipica di Mini.

Mini Countryman Elettrica: gli interni

La plancia della nuova Countryman funziona completamente senza un display aggiuntivo dietro il volante: tutti i contenuti rilevanti vengono proiettati sull’head-up display opzionale. Questa riduzione all’essenziale apre la visuale sul davanti, modellando l’ampio abitacolo con componenti di alta qualità e dal design intelligente.

Come nella nuova Mini Cooper, anche la spaziosa plancia curva degli allestimenti Classic, Favoured e JCW è realizzata per la prima volta con superfici in tessuto. La nuova atmosfera di Mini Countryman è definita da materiali caldi e piacevoli. Il guidatore e il passeggero anteriore godono di un comfort notevolmente migliorato con quasi tre centimetri di larghezza in più nella zona delle spalle e dei gomiti. Anche la larghezza delle spalle dei sedili posteriori è stata aumentata di 2,5 centimetri.

Il tetto panoramico in vetro opzionale rende l’abitacolo particolarmente luminoso e accogliente, con la sezione anteriore apribile. I sedili sportivi sono disponibili in versione base e in versione JCW, nonché con regolazione elettrica opzionale del sedile con funzione di memoria.

Con il sedile posteriore abbattuto, anche gli oggetti più ingombranti possono essere trasportati facilmente nel bagagliaio, che da 460 passa a 1.450 litri. Un ulteriore vano nel pavimento offre un comodo spazio per gli accessori di ricarica della nuova Countryman. Il gancio di traino è disponibile come optional.

Il display Oled centrale diventa un nuovo punto di riferimento con la sua forma rotonda. Come quadro strumenti, la Mini Interaction Unit è al centro dell’esperienza e del comfort. Grazie al Mini Operating System 9, tutte le funzioni della vettura possono essere gestite in modo intuitivo tramite il tocco o la voce. La presentazione grafica dei contenuti è moderna e si concentra sull’essenziale.

Il design della toggle bar di nuova configurazione permette di richiamare le varie funzioni con cinque interruttori a levetta. In questo modo le funzioni di guida più importanti (freno di stazionamento, selettore delle marce, tasto start/stop, selettore della modalità di guida, controllo del volume) sono direttamente accessibili. Allo stesso tempo, elimina il selettore del cambio nella console centrale, creando spazio per un vano pratico e spazioso.

Oltre ai portabicchieri più ampi, è presente anche un nuovo e generoso vano sotto la toggle bar. Quest’ultimo offre spazio per riporre gli smartphone in una posizione facile da trovare e allo stesso tempo per ricaricarli in modalità wireless. A partire dalla “versione Favoured”, è disponibile di serie anche un portaoggetti con copertura in tessuto abbinata.

Mini Countryman Elettrica: motori

La nuova Countryman offre una mobilità senza emissioni locali e un divertimento di guida completamente elettrico. Il gruppo propulsore completamente rinnovato e la maggiore autonomia offrono la possibilità di fare escursioni oltre i confini della città – con due potenti motori elettrici e la trazione integrale. Completamente elettrico, il veicolo è disponibile nella variante Countryman E e Countryman SE ALL4, con una maggiore potenza e trazione integrale..

Il motore elettrico da 150 kW/204 CV della Countryman E raggiunge una coppia di 250 Nm, accelera da fermo a 100 km/h in 8,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 170 km/h. Con 230 kW/313 CV, i motori elettrici della Countryman SE ALL4 a trazione integrale raggiungono una coppia combinata di 494 Nm, accelerano la vettura da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e raggiungono una velocità massima di 180 km/h. La potente batteria ha una capacità energetica di 66,45 kWh.

La nuova Mini Countryman è disponibile anche con innovativi ed efficienti motori a benzina. Viene offerta come Mini Countryman C con trazione anteriore, Mini Countryman S ALL4 a trazione integrale e come modello a potenza maggiorata con trazione integrale nella variante Mini Countryman JCW ALL4. La nuova Countryman sarà disponibile anche nella variante diesel.

La batteria della Mini Countryman può essere caricata a corrente alternata con 22 kW. La ricarica rapida con corrente continua è possibile in entrambi i modelli completamente elettrici con 130 kW. Ciò significa che bastano poco meno di 30 minuti di ricarica presso una stazione di ricarica rapida per caricare la batteria dal 10% all’80%.

