Mini Cooper Elettrica: design minimal e quattro allestimenti per un look personalizzato

Il design minimale e la trasmissione completamente elettrica della nuova Mini Cooper Elettrica sono pensati per garantire il massimo divertimento di guida urbano. L’ottimizzazione dello spazio per i passeggeri nonostante le dimensioni esterne compatte è rimasto il concetto di base del veicolo. Tra le novità, tutto il mondo delle esperienze digitali, i moderni sistemi di assistenza e un gruppo propulsore puramente elettrico che garantisce una mobilità senza emissioni locali. La quinta generazione è quindi una classica Mini, ma allo stesso tempo simboleggia il percorso verso il futuro completamente elettrico del marchio.

Mini Cooper Elettrica: il nuovo design

Nella nuova generazione di modelli, la Mini 3 porte rappresenta ancora una volta il cuore del marchio. Con la sua trasmissione completamente elettrica, la nuova Cooper è coerentemente orientata al divertimento di guida urbano, trasportando il carattere dell’iconico modello nel futuro puramente elettrico del marchio.

La silhouette agile e compatta presenta le tipiche proporzioni Mini: gli sbalzi corti, il cofano corto e il contrasto tra il passo lungo e le ruote di grandi dimensioni conferiscono alla quinta generazione della Cooper un carisma affascinante con caratteristiche di design classiche.

Dettagli come le maniglie delle portiere incassate, l’assenza di parafanghi e i classici side scuttles supportano il design moderno degli esterni conferendo alle superfici una chiarezza sorprendente. Questa riduzione all’essenziale mette ancora più in risalto la verniciatura della carrozzeria sulla più ampia superficie.

Nella nuova generazione di modelli, il frontale è ancora una volta caratterizzato dagli iconici fari circolari Mini e dall’imponente griglia. La nuova griglia anteriore ottagonale con il suo contorno in filigrana definisce la sezione anteriore in modo ancora più deciso rispetto al suo predecessore esagonale. Al posto del cromo, il nuovo colore dei dettagli Vibrant Silver sottolinea i punti di forza del design.

Le luci diurne a Led supportano questo look con una nuova radiosità grazie a firme luminose uniche. La grafica luminosa orizzontale fa parte della versione Essential. In opzione, gli elementi che compongono le luci diurne possono essere accesi per creare tre firme luminose differenti, enfatizzando così il carattere distintivo di ogni veicolo. Inoltre, tutte le modalità di illuminazione iniziano e terminano con un’animazione di benvenuto e di addio appositamente orchestrata.

Per la prima volta, il modello appare senza la Black Band che circonda la vettura. La riduzione del numero di componenti pone il colore della carrozzeria al centro, garantendogli una notevole importanza. La nuova estetica Mini conferisce anche alla parte posteriore un aspetto nuovo e contemporaneo, con superfici pulite e luci posteriori incassate. I gruppi ottici verticali riprendono le classiche luci Mini e possono essere modificate con diverse opzioni di design come i fari anteriori.

Mini Cooper Elettrica: quattro allestimenti

La nuova All-Electric MINI Cooper è disponibile in quattro diversi allestimenti. La versione Essential presenta la massima pulizia e un aspetto meno appariscente, evidenziando alcune parti come il logo nel nuovo colore Vibrant Silver. La nuova gamma di verniciature esterne fa riferimento alla modernità della nuova icona e pone accenti positivi con toni vivaci come il Sunny Side Yellow.

Mentre la versione Classic si concentra principalmente sugli interni, la versione Favoured presenta dettagli particolarmente espressivi all’esterno. Questa variante offre il nuovo design Spray-Tech opzionale del caratteristico Multitone Roof con una combinazione di tre colori diversi e una griglia anteriore in Vibrant Silver.

La versione John Cooper Works enfatizza al massimo l’aspetto sportivo della nuova Mini Cooper Elettrica grazie ad un design anteriore e posteriore altamente distintivo. La cornice della griglia anteriore e il logo in nero lucido sottolineano l’aspetto aggressivo dell’insieme, mentre il tetto a contrasto in Chili Red – ispirato agli sport motoristici – e le strisce sul cofano motore specifiche per la JCW in rosso o nero conferiscono, a scelta, enfasi visiva alla dinamica di guida tipica di Mini.

Mini Cooper Elettrica: gli interni

Per il primo modello del 1959, l’inventore di Mini Alec Issigonis progettò un abitacolo con un quadro strumenti rotondo al centro e la caratteristica toggle bar in basso. Nella nuova Mini Cooper sono proprio questi due elementi, in combinazione con il volante, a strutturare l’abitacolo nel suo design minimale. Dietro il volante, l’head-up display opzionale assicura che tutti i contenuti rilevanti appaiano nel campo visivo del conducente. Di conseguenza, il cruscotto sul lato del conducente non necessita di un display aggiuntivo, aprendo così la visuale sul davanti.

Il cruscotto, ampio e curvo, presenta per la prima volta superfici in tessuto. Materiali caldi e piacevoli caratterizzano la nuova atmosfera di familiarità dell’abitacolo della Cooper. Un processo di lavorazione appositamente sviluppato viene utilizzato per creare la struttura versatile e di facile manutenzione del tessuto in design bicolore realizzato in poliestere riciclato.

Le linee chiare e lo spazio generoso dei sedili anteriori conferiscono all’abitacolo un’atmosfera moderna e ariosa, mentre il tetto panoramico in vetro, disponibile come optional, rende l’interno particolarmente luminoso e accogliente. I sedili sono disponibili in versione base e in versione JCW, con pannelli laterali rivestiti in tessuto di alta qualità che coprono i pulsanti di regolazione. La parte posteriore del veicolo offre la massima pulizia e il massimo comfort, mentre gli accessori di ricarica possono essere comodamente riposti in un ulteriore vano sotto il pavimento del bagagliaio. Abbattendo il sedile posteriore, il bagagliaio può essere ampliato in modo flessibile da 200 litri fino a un volume di 800 litri.

Mini Cooper Elettrica: il display Oled

Come la strumentazione rotonda del modello precedente, il nuovo display centrale è l’elemento caratterizzante dell’abitacolo con le sue numerose funzioni. Come quadro strumenti, la Mini Interaction Unit è il centro di tutta l’esperienza e del comfort. Il display del nuovo cockpit è stato spostato più vicino al guidatore, in modo da essere particolarmente comodo da raggiungere.

Le Mini Experience Modes, Core, Green e Go-Kart, ognuna con il suo specifico design dell’interfaccia utente, sono disponibili come standard, con fino a quattro modalità aggiuntive disponibili con l’equipaggiamento opzionale Mini Experience Modes.

Sotto la plancia, il design della nuova Mini Cooper è particolarmente pulito. Uno dei fattori chiave è la toggle bar di nuova concezione. Qui sono direttamente accessibili le funzioni di guida più importanti (freno di stazionamento, selettore del cambio, tasto start/stop, selettore della modalità di guida, controllo del volume).

Nella nuova Mini Cooper Elettrica è possibile controllare numerose funzioni utilizzando il primo assistente vocale del marchio.

Mini Cooper Elettrica: motore

Con un gruppo propulsore completamente nuovo, la vettura è disponibile nella variante Cooper E e, con una potenza e un’autonomia maggiori, anche nella variante Cooper SE.

Il motore elettrico da 135 kW/184 CV della Mini Cooper E genera una coppia di 290 Nm, accelerando il veicolo da fermo a 100 km/h in 7,3 secondi. Con una potenza di 160 kW/218 CV, la Mini Cooper SE scatta da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi con una coppia massima di 330 Nm. L’autonomia determinata secondo il ciclo di prova WLTP è di 305 chilometri per la Cooper E, grazie alla batteria ad alto voltaggio con una capacità di 40,7 kWh. Nella Cooper SE, l’autonomia calcolata aumenta fino a un massimo di 402 chilometri grazie alla capacità della batteria di 54,2 kWh.

La batteria della nuova Mini Cooper può essere caricata a corrente alternata a 11 kW. La ricarica rapida con corrente continua è possibile per Mini Cooper E a 75 kW e per Cooper SE con un massimo di 95 kW. In una stazione di ricarica rapida, la batteria può essere caricata dal 10% all’80% in poco meno di 30 minuti.

