Il nuovo Nissan Townstar EV Combi, è il nuovo modello a zero emissioni comodo e versatile, adatto alle esigenze delle famiglie. Ed è equipaggiato con motore elettrico da 90 kW (122 CV) di potenza e 245 Nm di coppia. L’autonomia di 285 km è garantita da una batteria da 45 kWh che può essere ricaricata in corrente alternata (11kW e 22kW) o in corrente continua (80kW) e impiegare rispettivamente 90 minuiti o 37 minuti per passare dal 15% all’80% di carica. La versione con caricabatteria da 22 kW è dotata anche di una pompa di calore per riscaldare l’abitacolo e di un sistema di raffreddamento della batteria per ottimizzarne la durata.

Nissan Townstar EV Combi: design e interni

Townstar EV è caratterizzato da un design moderno che segue i temi stilistici di altri EV Nissan. L’esclusivo shield frontale, infatti, richiama quello di Ariya ed è caratterizzato dal motivo Kumiko che conferisce alla vettura un look premium dal dna giapponese.

Gli interni sono orientati al massimo comfort ed ergonomia con un pacchetto tecnologico all’avanguardia. A bordo sono disponibili Apple CarPlay e Android Auto, la ricarica wireless per smartphone e funzioni avanzate di connettività accessibili tramite lo schermo touch da 8 pollici e dal quadro strumenti digitale da 10 pollici.

La vettura è dotata di climatizzatore bi-zona opzionale, parabrezza riscaldato, volante e sedili anteriori riscaldati, oltre a bocchette d’aria posteriori per il comfort di tutti i passeggeri. Grazie all’app NissanConnect Services, è possibile accedere da remoto a una serie di funzioni della vettura, tra cui il Remote Climate Control che consente di preriscaldare o preraffreddare l’auto e avere l’abitacolo alla temperatura ideale appena si sale a bordo.

Nissan Townstar EV offre cinque comodi posti e un ampio bagagliaio da 850 litri, che può arrivare fino a 2.500 litri abbattendo lo schienale dei sedili posteriori. La versatilità del vano di carico è esaltata dalla possibilità di frazionare l’abbattimento dei sedili posteriori in modalità 60/40 e dalla possibilità di far scorrere separatamente le due parti avanti o indietro.

Tanti i vani portaoggetti sia nella parte anteriore che posteriore dell’abitacolo per un totale di 49 litri di capienza e tre punti Isofix per i seggiolini per bambini. La capacità di carico può essere ulteriormente aumentata grazie alle barre al tetto intelligenti, con traverse integrate che possono essere ripiegate se necessario.

Townstar è equipaggiato con oltre 20 soluzioni tecnologiche per la sicurezza e l’assistenza alla guida, che ne fanno un mezzo comodo, affidabile e sicuro. Nissan porta al debutto nella gamma LCV alcune importanti novità come il ProPILOT Assist, il pacchetto di tecnologie di assistenza alla guida di Nissan che regola l’accelerazione, la frenata, lo stop, la ripartenza e il mantenimento della vettura all’interno della corsia.

Per la prima volta su un LCV Nissan anche l’Intelligent Around View Monitor (AVM), che grazie a una rete di telecamere riproduce una vista dall’alto a 360° dello spazio attorno al veicolo, facilitando le manovre di parcheggio e a bassa velocità. La frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di parcheggio automatico, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e il cruise control intelligente supportano efficacemente il guidatore soprattutto nei contesti urbani.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.