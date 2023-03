Citroen C4 e ë-C4 2023 con My Citroën Drive Plus e tetto bicolore

Citroen C4 e ë-C4 2023 adottano il sistema di infotainment di ultima generazione My Citroën Drive Plus. Questa nuova interfaccia, estremamente intuitiva, utilizza uno schermo HD da 10 pollici e può essere completamente personalizzata grazie al sistema dei widget.

Diffusi dagli smartphone e dai tablet touchscreen, i widget offrono un modo rapido per consultare applicazioni e contenuti sul touchscreen del veicolo. Oltre all’utilizzo di questi widget, l’intera presentazione del touchscreen si evolve con una maggiore qualità e ricchezza grafica, soprattutto per quanto riguarda la mappa della navigazione connessa in 3D, che ora viene visualizzata in formato 16:9. Inoltre, l’interfaccia è più fluida e veloce e privilegia le scorciatoie per una maggiore facilità e un’esperienza intuitiva.

La nuova interfaccia dispone anche di Natural Voice Recognition, una sorta di assistente digitale che può essere attivato dagli occupanti del veicolo con il comando “Hello Citroën”. Niente più cavi in giro per l’abitacolo grazie al mirroring wireless del proprio smartphone sul tablet HD da 10″.

My Citroën Drive Plus consente a conducenti e passeggeri di utilizzare le applicazioni preferite dello smartphone senza correre rischi inutili. Il servizio offre una connettività wireless ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. My Citroën Drive Plus è di serie a partire dal livello Shine e optional sul livello Feel Pack al prezzo di 650 € IVA inclusa.

Citroen C4 e ë-C4 2023 sono inoltre arricchite dall’aggiunta di un tetto bicolore nero Pearl Black, che completa l’offerta di personalizzazione di C4 e Ë-C4. Con questa nuova opzione, disponibile al prezzo di 300 euro IVA inclusa, ognuno può configurare la vettura a proprio piacimento scegliendo il colore della carrozzeria, il pack color e il tetto nero bicolore.

