La BMW i5 cambia corsia con un rapido sguardo allo specchietto

Il cambio di corsia automatizzato attivato tramite lo sguardo, rappresenta una delle più importanti innovazioni nel settore automobilistico degli ultimi anni. Questa tecnologia, inclusa nella versione 100% elettrica della BMW Serie 5 Berlina, offre un’esperienza di guida ancora più sicura e confortevole grazie alla sua capacità di controllare il cambio di corsia tramite l’attivazione degli occhi del guidatore.

La BMW i5 è dotata di una telecamera interna che monitora costantemente il livello di attenzione del guidatore. Nel momento in cui questo fissa lo specchietto retrovisore esterno, l’auto avvia automaticamente il processo di cambio di corsia, eseguendo tutti i movimenti necessari dello sterzo e le regolazioni di velocità fino a 130 km/h, una volta che il guidatore ha confermato di volerlo fare e la situazione del traffico lo consente.

Questa innovativa funzione di guida automatizzata rappresenta un nuovo livello di interazione uomo macchina. Grazie ad essa, il guidatore può concentrarsi maggiormente sulla situazione del traffico e sull’area intorno all’auto, senza dover perdere tempo e attenzione nel controllo del cambio di corsia.

L’uso dell’attivazione tramite lo sguardo come controllo per il cambio di corsia automatizzato rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia di guida assistita. Questa funzione, infatti, consente di eliminare la necessità di utilizzare la leva dell’indicatore di direzione, riducendo così le distrazioni del guidatore e rendendo la guida più fluida e sicura.

Come funziona il sistema di cambio corsia attivato con lo sguardo

Ma come funziona esattamente il cambio di corsia automatizzato controllato tramite l’attivazione degli occhi? Come detto, la telecamera interna presente nella BMW Serie 5 Berlina monitora costantemente il livello di attenzione del guidatore. Nel momento in cui questo fissa lo specchietto retrovisore esterno, l’auto avvia automaticamente il processo di cambio di corsia.

Per eseguire la manovra, la macchina effettua tutti i movimenti necessari dello sterzo e le regolazioni di velocità, mentre il guidatore può concentrarsi completamente sulla situazione del traffico e sull’area intorno al veicolo. Una volta completata la manovra, il sistema di guida automatizzata si disattiva e il guidatore può riprendere il controllo della vettura.

Il cambio di corsia controllato tramite l’attivazione dello sguardo rappresenta un’importante innovazione nel settore automobilistico, che rende la guida sicura e confortevole. Grazie a questa tecnologia, il guidatore può concentrarsi meglio sulla situazione del traffico e sull’area intorno al veicolo, eliminando distrazioni che possono essere pericolose.

La prossima volta che guardate lo specchietto della BMW i5, fate un occhiolino!

