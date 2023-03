Hyundai Jeremy Scott: “Re:Style” è giunto alla sua quarta edizione, ed è la piattaforma di moda riciclata ed ecologica di Hyundai che vede protagonista un designer di fama internazionale trasformare i rifiuti automobilistici in capi di alta moda.

Quest’anno si rompono gli stereotipi del design sostenibile con una collezione haute couture di Jeremy Scott realizzata con materiali di scarto dei veicoli elettrici di Hyundai, insieme ai tessuti deadstock. Nuovi materiali derivati ​​da parti come ruote, cinture di sicurezza, luci posteriori e tergicristalli evidenziano l’unicità di Re:Style con l’innovazione e l’arguzia che solo Jeremy Scott può offrire.

“Hyundai Re:Style Exhibition” è stata presentata con un gala privato che si è tenuto in Corea. In mostra, oltre alla collezione disegnata da Jeremy Scott, è stata svelata anche la “Archive Exhibition”, che viene presentata in collaborazione con l’ambasciatrice e modella Lauren Wasser, che ha superato i suoi limiti fisici dopo la doppia amputazione delle gambe causata da una sindrome da shock tossico.

Soprannominata “Ragazza dalle gambe d’oro”, Wasser ha partecipato alle sfilate di moda di New York ed è apparsa in numerose campagne per marchi di moda globali. Con la sua storia, Lauren è la protagonista della collezione d’archivio di Re:Style e racconta il viaggio delle collezioni Re:Style sotto il tema della diversità e dell’innovazione.

Re:Style ha debuttato nel 2019 a New York con Maria Cornejo, che ha creato abiti con i tessuti dei sedili delle auto di scarto. Nel 2020, il progetto è servito da piattaforma per una collaborazione con sei designer presso Selfridges. Più di recente, nel 2021, l’azienda ha collaborato con L’Eclaireur a Parigi e Boontheshop a Seoul per ampliare ulteriormente il progetto.

Hyundai Jeremy Scott: “Re:Style 2023”, le immagini

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.