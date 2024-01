Supernal S-A2: da Hyundai il futuro dei viaggi urbani al CES 2024

Supernal di Hyundai presenta il suo eVTOL S-A2 al CES 2024, portando nei trasporti urbani un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale per pilota e quattro passeggeri.

Al CES 2024, Supernal, la divisione di Advanced Air Mobility (AAM) di Hyundai Motor Group, presenta il suo concept eVTOL, denominato S-A2. Questo velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale, che può trasportare un pilota e quattro passeggeri, segna un momento cruciale nella roadmap di Supernal per la commercializzazione di viaggi aerei urbani sicuri, efficienti e accessibili.

Sviluppato a partire dal modello precedente S-A1, presentato al CES 2020, S-A2 rappresenta un’evoluzione significativa, combinando l’ingegneria aerospaziale ed il design automobilistico di Hyundai Motor Group. L’obiettivo di Supernal è quello di offrire una nuova soluzione di trasporto per le aree urbane, promettendo trasferimenti più veloci e sicuri. S-A2 è pensato per integrare gli standard di sicurezza dell’aviazione commerciale e per essere prodotto a costi accessibili, con l’intenzione di entrare nel mercato entro il 2028.

Supernal e Hyundai: auto meets aero

Gli ingegneri di Supernal hanno unito le forze con i designer di Hyundai Motor Group per plasmare l’estetica di S-A2. Questa collaborazione ha portato a un design che fonde funzionalità e stile, puntando a catturare l’attenzione sia degli operatori dell’aviazione che dei passeggeri dell’AAM. L’uso di schemi cromatici distinti e materiali diversificati permette di differenziare le aree dedicate ai piloti da quelle riservate ai passeggeri, creando un ambiente distintivo per ciascuno.

Sfruttando la sua vasta esperienza nella progettazione automobilistica, Hyundai Motor Group ha trasferito le sue competenze più avanzate e innovative nel campo automobilistico al S-A2. Questo approccio ha permesso di implementare soluzioni di design all’avanguardia, mirate a migliorare il comfort e l’esperienza complessiva dei passeggeri dell’S-A2. Componenti di alta qualità aeronautica sono stati integrati per assicurare un’esperienza di volo sicura e confortevole, con un design pulito e minimalista che arricchisce l’ambiente interno del veicolo.

Queste innovazioni includono l’uso di transizioni di luce nell’abitacolo per creare un’atmosfera più spaziosa e fornire indicazioni visive ai passeggeri, come per esempio le indicazioni su dove entrare e uscire dal veicolo. Queste caratteristiche enfatizzano l’attenzione di Supernal non solo per la sicurezza e la funzionalità, ma anche per il benessere e il comfort dei passeggeri, confermando l’impegno di Hyundai Motor Group a realizzare veicoli che vanno oltre le aspettative tradizionali.

Caratteristiche Tecniche e prestazioni del Supernal S-A2

Il S-A2, con la sua coda a V, è progettato per viaggiare ad oltre 190 km/h e ad un’altitudine di 1.500 piedi, ovvero circa 450 metri. Inizialmente, il velivolo coprirà distanze tra i 40 e i 65 km, ideali per spostamenti urbani. Equipaggiato con otto rotori completamente orientabili e un’architettura a propulsione elettrica distribuita, S-A2 sarà particolarmente silenzioso, garantendo un impatto acustico ridotto sia in decollo e atterraggio, sia in volo orizzontale.

Al momento della sua entrata in servizio, S-A2 sarà silenzioso: 65 dB nelle fasi di decollo e atterraggio verticale e 45 dB durante il volo orizzontale. Studiato per raggiungere gli standard di sicurezza dell’aviazione commerciale mondiale, è dotato di una cellula centrale ed integra componenti ridondanti per i sistemi critici come il powertrain, i comandi di volo e l’avionica. I rotori orientabili daranno spinta al veicolo sia nelle fasi di volo verticale sia in quelle di trasferimenti orizzontali con un’efficienza ottimale. Per mantenere una qualità superiore e allo stesso tempo un buon rapporto costi-benefici, il veicolo sarà prodotto sfruttando la capacità di produzione di massa di Hyundai.

C’è anche il Vertiport

Supernal ha presentato S-A2 all’interno di un allestimento dedicato chiamato “Supernal Vertiport”. Questo spazio espositivo ha mostrato la visione completa di Supernal per l’AAM, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva che include una simulazione di volo su Los Angeles. Il vertiporto, parte integrante del concetto di mobilità urbana di Supernal, evidenzia come i veicoli eVTOL possano integrarsi con le infrastrutture esistenti, migliorando la mobilità urbana.

