Bulgari Aluminium Ducati Special Edition: il cronografo in edizione limitata

Dall’incontro tra Ducati e Bulgari nasce una nuova partnership basata sui valori condivisi di tecnologia, design e passione per la bellezza.

Ducati e Bulgari annunciano una nuova partnership da cui nasce Bulgari Aluminium Ducati Special Edition, un elegante orologio sportivo prodotto in serie limitata di mille unità che celebra l’unione tra la Maison di gioielli e la casa motociclista italiana. Una combinazione di eccellenza, performance e passione.

Bulgari Aluminium Ducati Special Edition: caratteristiche

Bulgari Aluminium Ducati Special Edition rivoluziona i canoni dell’orologeria sportiva di lusso. Il cronografo presenta un inedito quadrante rosso Ducati e tre contatori dallo stile sportivo ispirato alla grafica del contagiri Ducati: sfondo nero, indici bianchi, sfera rossa. Anche gli indici delle ore fanno riferimento all’estetica della casa motociclistica di Borgo Panigale.

Realizzato con materiali non convenzionali, l’orologio presenta una cassa in alluminio dal diametro di 40 mm con l’iconica lunetta e il bracciale in caucciù nero, mentre la corona e i pulsanti sono in titanio . Il cronografo è impermeabile fino a 100 metri e il movimento meccanico automatico BVL 130, che batte al ritmo di 28.800 alternanze all’ora, assicura una precisione al decimo di secondo.

Il fondello in titano, con trattamento DLC anti usura, è personalizzato con marchio Ducati e numero di serie, a testimoniare l’unicità di questo pezzo a tiratura limitata. L’orologio è consegnato in un apposito cofanetto in alluminio anodizzato con interno in gomma e finitura soft touch, con le firme dei due brand Ducati e Bulgari.

