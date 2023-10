Orari oggi F1 GP Austin 2023 TV8 e in diretta su Sky e Now

Ecco gli Orari oggi F1 GP Austin 2023 su TV8 con il via della gara alle 21 ed in differita Domenica 22 Ottobre alle 22.30.

Nelle qualifiche di ieri, il ferrarista Charles Leclerc, ha dato spettacolo ottenendo il miglior tempo, seguito da Lando Norris su McLaren, che si è posizionato a soli 0.130 secondi dietro di lui. Non molto distante si è classificato Lewis Hamilton della Mercedes, con soli 0.139 secondi di distacco da Leclerc. Carlos Sainz, compagno di squadra di Leclerc alla Ferrari, ha ottenuto il quarto posto. Subito dietro a Sainz si è classificato George Russell.

Una delle note più sorprendenti della giornata è stata la prestazione di Max Verstappen. Verstappen aveva ottenuto il miglior tempo delle qualifiche, ma il suo tempo è stato cancellato a causa di un’uscita oltre i limiti della pista. Questo gli è costato la pole position, ma dimostra la sua costante competitività e determinazione.

In definitiva, le qualifiche di ieri hanno offerto spettacolo e suspense, preparando il terreno per una gara emozionante. Non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà in pista!

Orari F1 TV8 GP Austin 2023

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su TV8.

Domenica 22 ottobre

Ore 20.15: Replica Sprint F1

Ore 21.00: paddock Pre Gara

Ore 22.30: Gara F1

Ore 00.30: Paddock Post Gara

Orari F1 GP Austin 2023 Sky e Now

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su SKY e NOW in diretta.

Domenica 22 ottobre

Ore 16.35: F1 Academy – Third race

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.00: F1 gara

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: Debriefing

Ore 24.30: Race Anatomy

Griglia di partenza GP USA 2023

1ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren)

2ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

4ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Alpine)

5ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)

6ª fila: Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Zhou Guanyou (Alfa Romeo)

7ª fila: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas)

8ª fila: Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), Nico Hulkenberg (Haas)

9ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

10ª fila: Stroll (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams)

