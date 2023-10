Il kit retrofit per convertire le auto tradizionali in ibride costa meno di 3.000 euro

Davvero interessante la proposta del vincitore dell’edizione australiana del Dyson Award 2023, con il kit di retrofit REVR per convertire le auto a motore a combustione interna (ICE) in ibride pratiche ed efficienti con un costo inferiore a 3.000 euro, e con un tempo di installazione inferiore a una giornata.

L’idea è dello studente di design dell’Università RMIT, Alexander Burton, già alla fase di prototipo della parte meccanicamente più complessa del sistema: il motore piatto ad alta potenza da 50 kW, raffreddato a liquido, progettato per adattarsi tra il cerchione e il disco del freno dell’auto.

Come spiega in dettaglio NewAtlas, si tratta di un motore ad attrito assiale di tipo pancake; lo statore è una piastra piatta che si fissa a punti fissi sulla parte posteriore del mozzo della ruota. Il rotore è una seconda piastra piatta che trasmette la coppia attraverso i bulloni delle ruote. Sarà necessario realizzare una piastra di adattamento specifica per ciascun modello di auto, ma non dovrebbe essere complessa, e l’installazione del motore dovrebbe richiedere solo 10 minuti senza necessità di conoscenze specialistiche.

Il pacco batteria, insieme ai controllori del motore, verrà posizionato nell’area nel bagagliaio dove normalmente si troverebbe la ruota di scorta. Un po’ come accade con gli impianti bifuel GPL o metano. Lo spazio nel bagagliaio dovrebbe consentire di alloggiare un pacco batteria da circa 15 kWh per un’autonomia complessiva di circa 100 km in elettrico in città con frequenti stop e partenze, grazie alla frenata rigenerativa. Quindi, coprirebbe la stragrande maggioranza degli spostamenti giornalieri per la maggior parte delle persone.

Il kit REVR (Rapid Electric Vehicle Retrofits) lascia intatte la maggior parte delle componenti dell’auto ed è progettato per funzionare in parallelo con il motore a combustione interna o senza che quest’ultimo sia acceso. Si gira la chiave di accensione fino alla posizione “on” e si aziona un interruttore separato per attivare la trazione elettrica oppure si spinge la chiave un po’ più in là se si desidera avviare anche il motore a combustione.

Se il motore a combustione interna non è in funzione, il grande pacco batteria manterrà la classica batteria da 12 V carica per alimentare i fari e gli impianti elettrici a 12 V. Per quanto riguarda dispositivi come l’aria condizionata, il riscaldamento, la servosterzo o i servofreni che dipendono dalle cinghie del motore, il kit REVR includerà sostituzioni elettriche o integrazioni.

L’obiettivo è offrire un retrofit a zero emissioni, installabile sui i modelli di auto più vendute, iniziando da quelle più popolari in Australia: Honda Corolla, Accord e Civic. Al momento, si pensa che il montaggio sarà effettuata da officine meccaniche locali formate appositamente.

Il prezzo target per un kit completo REVR con doppio motore da 15 kWh installato è inferiore a 5.000 dollari australiani, ovvero meno di 3.000 euro. Secondo i piani dovrebbe essere pronto per il terzo trimestre del 2024.

Tutto da vedere invece cosa accadrà sul fronte dell’omologazione, che sicuramente ha regole diverse in Australia rispetto che in Europa o in Italia. L’inventore è comunque ovviamente disponibile a fornire una completa certificazione per poter omologare il kit.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED