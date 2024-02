Moto rubate per 110.000 euro trovate in un campo nomadi a Milano

C’era niente di meno che una vera e propria officina clandestina nel campo nomadi di via Bonfadini a Milano, dove le moto potevano venire smontate e “cannibalizzate” con tutta tranquillità. La scoperta è stata fatta durante l’aggiornamento del censimento nel campo nomadi dagli agenti appartenenti al Nucleo Problemi del Territorio e al Nucleo Antiabusivismo Goac della Polizia Locale di Milano.

All’interno di questa struttura, sono stati scoperti quattro motoveicoli di alta cilindrata, valutati complessivamente 110.000 euro, già privati delle loro targhe e pronti per essere disassemblati. Tra questi, uno è stato immediatamente restituito al proprietario, mentre gli altri sono stati trasferiti presso il deposito in via Messina 50, in attesa della restituzione. Inoltre, sono stati rinvenuti telai e ruote di moto rubate nelle settimane precedenti e componenti di un’auto Volkswagen.

La polizia locale ha sequestrato 30 documenti di circolazione, numerose targhe abbandonate, attrezzature per lo smontaggio dei veicoli rubati e varie biciclette elettriche, le cui immagini saranno condivise prossimamente sulla pagina Facebook della Polizia Locale dedicata alle “Bici rubate e ritrovate”, per facilitarne il riconoscimento e la restituzione ai legittimi proprietari.

Questo intervento segue precedenti indagini condotte nel campo nomadi di via Bonfadini, che hanno portato ad arresti eseguiti dalla Polizia Locale nel 2023, per reati legati al furto e alla ricettazione di veicoli, allo spaccio di droghe e all’abbandono illecito di rifiuti. Le indagini hanno evidenziato l’esistenza di un’organizzazione criminale impegnata in un’ampia gamma di attività illecite, compresa la combustione illecita di rifiuti derivanti dai pezzi smontati, in pratica i famosi “incendi” denunciati dagli abitanti della zona.

Un’indagine simile condotta nel 2021 dalla Polizia Locale aveva portato all’arresto di diverse persone in un campo adiacente, che era stato successivamente chiuso.

Qui tutti i dettagli su come fare per cercare le bici rubate e ritrovate dalla Polizia Locale di Milano.

Copyright Image: Sinergon LTD