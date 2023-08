Toyota Land Cruiser 2024: la nuova generazione cambia totalmente in stile retrò

Sono comparse le prime foto del Toyota Land Cruiser 2024, nuova generazione del più grande fuoristrada estremo che segna un netto cambio di passo rispetto all’attuale, e guarda al Defender e al Ford Bronco. Sì, anche nell’estetica.

Un modello che ha 72 anni di storia, la cui ultima generazione risale a oltre 10 anni fa, e che per avere successo punta su uno stile bombato e vintage, con una First Edition è particolarmente simile al rivale inglese.

Quello che sappiamo del Toyota Land Cruiser 2024

In realtà, per quanto ricordi anche il fuoristrada britannico, il Toyota Land Cruiser 2024 riprende la generazione FJ60 del 1980. Del resto, si tratta di un modello molto longevo, e uno dei fuoristrada più iconici e apprezzati di sempre.

La nuova generazione, ancora un prototipo, ha il nome in codice J250, strettamente imparentato al più grande Land Cruiser J300 non importato in Europa. Anche il nuovo Land Cruiser, quindi, sorgerà su piattaforma GA-F, la più grande delle architetture del colosso giapponese, che promette prestazioni offroad incredibili e mai viste prima.

Più che in passato, però, per il nuovo fuoristrada Toyota ha intenzione di offrire eccellenza, comfort e caratteristiche di lusso come tetto in vetro a tutta lunghezza, sedili in pelle, e display digitale di grandi dimensioni accompagnato da vistosi e numerosi pulsanti nell’abitacolo.

Miglioramenti, però, prima di tutto tecnici: il telaio body-on-frame è più rigido del 50% rispetto al vecchio modello, e la rigidità complessiva migliora del 30%. Ha poi servosterzo elettrico per la prima volta, e dà la possibilità di scollegare la barra antirollio anteriore con un pulsante su cruscotto, che migliora la guidabilità su strade accidentate e rendere l’esperienza più confortevole.

Ancora diesel

Toyota ha pensato a diversi propulsori in base al paese. In Europa e UK dovrebbe debuttare con 2.8 litri diesel da 201 CV e, dal 2025, anche una versione Mild Hybrid sempre con cambio automatico a 8 rapporti e capacità di traino di 3,5 tonnellate.

