Sistema di infotainment Toyota Yaris Cross: ecco cosa occorre sapere

Il sistema di infotainment di Toyota Yaris Cross è uno degli aspetti più innovativi del B-Suv giapponese: nuovi schermi, connettività wireless, navigazione con aggiornamenti in tempo reale, possibilità di gestione da remoto. Sono queste le principali caratteristiche del dispositivo multimediale.

Yaris Cross è una delle auto più vendute in Italia e, senza dubbio, la tecnologia è un punto di forza, anche se la Casa giapponese non trascura la cara vecchia ergonomia dei tasti fisici.

Sistema di infotainment Toyota Yaris Cross: le caratteristiche

Lo schermo e la plancia

Il sistema di infotainment di Toyota Yaris Cross è costruito su una particolare impostazione della plancia: il nuovo schermo, infatti, è a sbalzo e presenta due diverse dimensioni a seconda dell’allestimento: Toyota Touch da 8 pollici e Toyota Smart Connect da 9 pollici, entrambi compatibili con Apple CarPlay e Android Auto e abbinati con la strumentazione digitale.

Sotto il display ci sono i tasti fisici del climatizzatore, una scelta compiuta dalla Casa giapponese in ottica di maggiore ergonomia rispetto alle soluzioni touch che oggi vanno di moda. Una presa USB, posizionata in basso a destra, è l’unica porta disponibile per gli amanti della musica.

Connettività e navigazione

La connettività wireless degli smartphone viene garantita tramite il già citato Toyota Smart Connect con schermo da 9 pollici in alta definizione. La navigazione offre la possibilità di aggiornare le mappe in tempo reale sfruttando la tecnologia cloud, così come in tempo reale sono gli aggiornamenti stradali, le informazioni sul traffico e le ricerche dei punti di interesse online.

Infine, il sistema multimediale della Yaris Cross è abbinabile con la app MyT, per consentire al guidatore di inviare piani di viaggio e gestire la climatizzazione da remoto prima di salire a bordo.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.