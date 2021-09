Oppo ha svelato la nuova Reno 6 Series che include gli smartphone OPPO Reno 6 Pro 5G e OPPO Reno 6 5G.

La Oppo Reno 6 Series offre a tutti i creatori digitali la possibilità di catturare al meglio ogni emozione, immortalando ogni dettaglio grazie a un’ampia suite di funzionalità top di gamma nel settore dell’imaging e al supporto AI, tra cui l’innovativa funzione Portrait Video. Inoltre, entrambi gli smartphone sono dotati di un design elegante e innovativo con l’esclusiva finitura Oppo Glow, ispirato al fenomeno naturale della cristallizzazione della neve e in grado regalare giochi di luce unici.

Oppo Reno 6 Pro 5G è lo smartphone flagship della nuova line-up, alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 870 5G, per prestazioni complete e di livello. Oppo Reno 6 5G è invece la perfetta combinazione tra funzionalità e accessibilità, con connettività 5G, supporto AI e un ampio display Amoled.

Oppo Reno 6 Series: camera e video-ritratto

Sfruttando al massimo le innovative capacità AI di Oppo, Reno 6 Pro 5G e Reno 6 5G sono dotati di funzionalità video-ritratto. In particolar modo, Bokeh Flare Portrait Video fornisce ai video un effetto bokeh di qualità cinematografica, con un’elaborazione video in tempo reale in grado di catturare ritratti con punti luce bokeh sullo sfondo, mantenendo i soggetti naturali e luminosi.

AI Highlight Video è invece in grado di rilevare automaticamente la luce ambientale e di ottimizzare al meglio i video, garantendo scatti dai colori vividi. La modalità Ultra Steady Video assicura la massima stabilizzazione, anche per gli scenari di ripresa più veloci e in movimento. Infine, la modalità Ultra Dark consente agli utenti di realizzare contenuti chiari e luminosi anche in condizioni di scarsa luminosità e nelle riprese in notturna.

Oppo Reno 6 Pro 5G è dotato di una potente AI Quad Camera da 50MP sul retro e di una Selfie Camera da 32MP. La fotocamera principale è ancora più performante grazie all’ultrapotente sensore Sony IMX766 che garantisce agli utenti di catturare video e fotografie di qualità elevata in qualsiasi contesto.

Attraverso una tecnologia avanzata, la fotocamera principale da 50MP Ultra-Clear utilizza anche un algoritmo di aggregazione dei pixel, per realizzare scatti in alta definizione da 108MP. Invece, con una tripla fotocamera posteriore da 64MP, in grado di supportare lo stesso algoritmo di aggregazione dei pixel, Oppo Reno 6 5G è un dispositivo versatile e capace di catturare al meglio sia scene video complesse sia incredibili scatti fotografici, ottenendo risultati sorprendenti in qualsiasi condizione di luce.

Oppo Reno 6 Series: prestazioni

OPPO Reno 6 Pro supporta la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 870 5G che, insieme alla tecnologia di imaging avanzata, offre un’esperienza estremamente fluida e veloce. L’utente sarà infatti in grado di passare con facilità da un’applicazione all’altra, catturare video-ritratti perfetti per chi ama condividere ogni emozione sui social media, e infine avere accesso a un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, anche per i giochi che richiedono una maggiore potenza di elaborazione. Anche Oppo Reno 6 5G dispone di un processore leader nel mercato con architettura a 6nm e 8GB di RAM e 128GB di storage, rendendolo l’alleato ideali per tutti i giovani creatori digitali.

Combinando un hardware di alto livello con le potenti batterie e l’iconica tecnologia di ricarica SuperVOOC 2.0 di Oppo, la nuova Reno 6 Series apre a una nuova era di innovazione, offrendo agli utenti dei dispositivi in grado di durare a lungo e supportarli al meglio anche nelle attività più impegnative, con la possibilità di ricaricare lo smartphone in soli 30 minuti.

Inoltre, per completare questa ottima dotazione, i nuovi smartphone sono equipaggiati di ampi display Amoled, per un’esperienza visiva più fluida e coinvolgente, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, ideale sia per il gaming che per guardare la tua serie TV preferita. Infine, grazie alla certificazione HDR10+, Oppo Reno 6 Pro 5G è in grado di offrire una gamma di colori ancora più ampia, per immagini di qualità ancora più superiore.

Oppo Reno 6 Series: prezzi

OPPO Reno 6 Pro 5G e OPPO Reno 6 5G sono disponibili su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica. Oppo Reno 6 Pro 5G è disponibile a un prezzo consigliato di 799,99 € nelle colorazioni Arctic Blue e Lunar Grey; mentre è possibile acquistare Oppo Reno 6 5G al prezzo consigliato di 499,99 €, nei colori Arctic Blue e Stellar Black.

—–

