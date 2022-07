Le cuffie a 6 microfoni per chiamate cristalline: tue a soli 63,99 €

Grazie ad un vantaggioso sconto del 20% disponibile su Amazon, le cuffie Bluetooth Soundcore Life P3 saranno tue ad un ottimo prezzo.

Le cuffie bluetooth Soundcore P3 di Anker offrono un suono ricco, corposo e privo di qualunque interferenza esterna. Concentrati sulla musica che vuoi ascoltare. Gli auricolari P3i sono infatti dotati di una funzione ibrida di cancellazione attiva del rumore con due microfoni su ciascun lato. Questo permette una riduzione sel rumore esterno fino al 90%.

Chiamate in automobile a mani libere e senza distrazioni, con un suono pulitissimo. Gli auricolari interni con cancellazione del rumore Life P3 hanno 6 microfoni e un algoritmo esclusivo per eliminare i rumori di fondo. La tua voce verrà ascoltata chiaramente durante le chiamate, le chat video, gli streaming live e in molte altre situazioni.

Approfitta ora di questa opportunità, prima che la promozione termini: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie al coupon con sconto del 20% da spuntare direttamente in pagina, le cuffie wireless saranno tue con poco più di 63 euro ed un risparmio di ben 16 euro.

Standard elevati per queste eccezionali cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore, offrono 7 ore di riproduzione con una singola ricarica e fino a 35 ore con la custodia di ricarica compatta.

Costruiti per abbracciare la curva dell’orecchio, gli auricolari interni con cancellazione del rumore Life P3 si adattano fermamente all’orecchio. Combina e abbina le varie dimensioni dei gommini copriauricolari per le migliori vestibilità e tenuta.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello le tue nuove cuffie Bluetooth Soundcore Anker Life Q30: oltre ad un notevole risparmio, le riceverai subito e con spedizione gratuita.

Dati tecnici:

Impedenza: 16 Ω

Driver (gamma completa): 2 × 11 mm

Risposta in frequenza: 20 Hz-20 kHz

Contenuto della confezione

Auricolari interni con cancellazione del rumore Life P3

Custodia di ricarica

Cavo USB-C

Gommini copriauricolari XS/S/M/L/XL

