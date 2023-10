Husqvarna EE 2 2024: minicross elettrica per piccoli piloti

Husqvarna Motorcycles aggiorna la gamma di moto minicross elettriche introducendo la nuova Husqvarna EE 2 2024. Pensata per bambini alti tra i 90 e i 130 cm e con un peso fino a 35 kg, la EE 2 è costruita secondo standard elevati e offre mla massima regolazione ergonomica, in modo che piloti di diversa taglia e diverso livello di guida possano trovarsi a loro agio.

Tuttavia la EE 2 è pensata per far sì che i piloti più piccoli possano sviluppare le competenze motorie e di guida necessarie in off-road. La nuova EE 2 è il più piccolo dei tre modelli della gamma e affianca la EE 3 la EE 5. La EE 2 si distingue per la presenza di un motore-ruota innovativo, che eroga una potenza di picco di 1,8 kW che non necessita alcuna manutenzione.

La nuova minicross è dotata di una batteria Husqvarna BLi300, veloce da ricaricare e facile da sostituire, che fornisce abbastanza energia per regalare ai bambini fino a 100 minuti di guida. Tuttavia si ricarica all’80% in soli 35 minuti, mentre la ricarica completa richiede un’ora. La EE 2 prevede molteplici e rapide regolazioni per adattare l’esperienza di guida alle esigenze dei piccoli Husky Rider.

Per i piloti più alti, l’altezza della sella può essere aumentata dai 470 mm di serie a 500 mm con due semplici passi: sfilando gli steli della forcella WP dalle piastre e riposizionando il mono WP. Anche l’erogazione di potenza può essere facilmente modificata attraverso la pratica unità Multi-Funzionale collocata davanti alla sella. Questo intuitivo display consente ai genitori di selezionare una delle tre modalità disponibili, che partono dal passo d’uomo per arrivare alla modalità senza restrizioni, che consente di raggiungere una velocità massima di 33 km/h.

Per ottenere i più alti livelli di affidabilità e prestazioni, la EE 2 adotta un telaio, un forcellone e una piastra paramotore in alluminio, due freni a disco idraulici e un sensore di caduta che garantisce la massima sicurezza. A completare la dotazione di questo nuovo modello provvedono componenti realizzati da specialisti del mondo off-road come WP (sospensioni), KENDA (pneumatici) e ODI (manopole).

Husqvarna EE 2 2024: prezzo e disponibilità

Husqvarna EE 2 2024 arriverà presso i Concessionari ufficiali Husqvarna nel mese di ottobre e verrà venduta al prezzo di 2.795 euro. I modelli più grandi EE 3 ed EE 5 sono già disponibili e venduti rispettivamente al prezzo di 4.710 euro e 6.550 euro.

