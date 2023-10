La polizia mette all’asta una Rolls Royce Ghost perché il proprietario non poteva permettersi l’assicurazione

Se pensate che dalle vostre parti assicurare un’auto è proibitivo, pensate che c’è sempre qualcuno che sta peggio di voi. Si perchè dietro ad una vendita all’asta di una Rolls-Royce Ghost da parte della Polizia, non ci sono personaggi della malavita, sedicenti guru dei bitcoin scappati con tutto il malloppo o truffatori vari.

Questa Rolls-Royce Ghost è stata infatti messa all’asta dopo che la polizia di Greater Manchester (GMP) ha atteso un mese intero affinché il conducente fermato fornisse i documenti necessari, ovvero l’assicurazione. L’uomo era stato fermato a Deansgate, nel centro di Manchester, a settembre. Quando gli agenti di polizia gli hanno chiesto di fornire i documenti necessari, è emerso che non aveva un’assicurazione valida al momento, perchè non poteva permettersela Di conseguenza, le autorità hanno sequestrato l’auto e stanno mettendo all’asta la berlina di lusso ad un prezzo interessante.

Una nuova Rolls-Royce Ghost costa circa £ 250.000 (quasi 290.000 € al tasso di cambio attuale). Tuttavia, la polizia chiede solo meno della metà di quel prezzo: £ 129.000, che equivale a quasi 150.000 €.

La polizia di Manchester ha utilizzato Twitter per pubblicizzare la vendita, ma non ha fornito una data specifica per l’asta né la sua ubicazione, che probabilmente non sono ancora state stabilite. La GMP collabora con diverse aziende di aste nella zona per gestire la vendita dei veicoli confiscati. Il denaro raccolto dalle aste della polizia viene reinvestito nella comunità per sostenere cause e associazioni locali.

Secondo il sito web ufficiale della GMP, il conducente ha 14 giorni per “provare la proprietà soddisfacente e fornire un’assicurazione legittima per il veicolo”. Se non riuscirà a presentare i documenti richiesti, l’auto verrà “smaltita” tramite una apposita procedura approvata dal governo. Ciò significa che l’auto in questione potrebbe essere demolita o venduta all’asta, a seconda del valore del veicolo e di quanto denaro possa ritornare alla comunità se venduta.

La foto fornita dalla polizia di Manchester sembra raffigurare una Rolls-Royce Ghost Series II di prima generazione, un modello rimasto sul mercato dal 2014 al 2020. Quindi il prezzo potrebbe non essere così conveniente, dato che l’auto non è esattamente nuova.

Sotto al cofano c’è un motore V12 da 6,6 litri, che genera 562 cavalli e 770 Nm di coppia. Un cambio automatico a otto velocità trasferisce la potenza all’asse posteriore. La Ghost può accelerare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e ha una velocità massima di 250 km/h.

