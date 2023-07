Orari F1 oggi GP Ungheria 2023 in diretta live su TV8, Sky e Now

Ecco gli orari F1 di oggi del GP Ungheria 2023 con il via della gara in diretta Domenica 23 Luglio alle 15:00 su Sky e TV8, in streaming su Now.

Max Verstappen continua a dominare la classifica di F1, avendo trionfato nell’ultima gara all’Hungaroring e nel weekend di corse precedente a Silverstone. Con la sua vittoria a Silverstone, è arrivato il quinto GP consecutivo e il settimo su dieci gare nel Mondiale 2023. Prepariamoci per un weekend che speriamo sia emozionante, da seguire tutto in diretta su Sky, TV8 e in streaming su Now.

Sir Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Ungheria per la nona volta nella sua carriera: nessun pilota aveva mai ottenuto un simile risultato sullo stesso circuito. Hamilton non otteneva il miglior tempo in Q3 dal Gran Premio dell’Arabia Saudita del 2021 e ha portato a 104 il numero delle pole position conquistate nella carriera.

Il sabato dell’Hungaroring si è svolto in condizioni meteorologiche molto diverse rispetto a venerdì, con sole e temperature tipicamente estive, superiori ai 29° C per quanto riguarda l’aria e ai 50 °C sull’asfalto, e con un vento piuttosto forte. Nella terza sessione di prove libere le squadre hanno lavorato molto intensamente, ancora una volta con approcci abbastanza diversi fra loro. C’è chi ha fatto stint molto lunghi con le Medium, come i due ferraristi Sainz e Leclerc (17 giri ciascuno sullo stesso set), chi ha usato pochissimo le Soft (tre giri soltanto per Hamilton), chi ha provato tutte e tre le mescole (i due dell’Alfa Romeo, Zhou e Bottas).

In qualifica ha debuttato il nuovo format parte del weekend con la diversa allocazione delle gomme, con i piloti che hanno usato le Hard in Q1, le Medium in Q2 e le Soft in Q3. Dei dieci piloti che sono arrivati in Q3 soltanto Norris è riuscito a conservare un set nuovo di Medium, verosimilmente la mescola che sarà più gettonata per la partenza della gara. Tutti gli altri hanno usato tutti i sei treni di gomme nuove disponibili. Ocon, Gasly, Ricciardo e Tsunoda sono riusciti a fare tre run con le Hard in Q1, con il duo dell’AlphaTauri che ha montato un set usato nel primo tentativo.

Il format delle qualifiche ha permesso di identificare con maggior precisione le differenze di prestazione fra le tre mescole: sette decimi fra la C3 e la C4 e mezzo secondo fra la C4 e la C5.

Secondo il calendario di Formula 1 la prossima gara si terrà nel weekend del 28-30 luglio per il GP Belgio sul circuisto di Spa.

Orari F1 oggi GP Ungheria 2023 live su Sky e Now

Domenica 23 Luglio

15:00 Gara Live su Sky e in streaming su Now

Orari F1 GP Ungheria 2023 TV8

Domenica 23 Luglio

Ore 13:30 Paddock Live

Ore 15:00 Gara Live su TV8

Ore 17:00 Paddock Live

