Swatch Power of Nature: la collezione di orologi ispirati alla Natura

La collezione Swatch Power of Nature rappresenta il connubio perfetto tra arte orologiera e natura. Ogni orologio è un invito a celebrare la bellezza e la forza degli elementi naturali, trasportando chi lo indossa in un viaggio attraverso paesaggi mozzafiato.

La nuova collezione Swatch Power of Nature si presenta come un omaggio alla maestosità del mondo naturale, offrendo agli amanti dell’orologeria una gamma di segnatempo che catturano l’essenza dei più suggestivi paesaggi terrestri. Questa linea non è solo un tributo alla bellezza della natura ma rappresenta anche un ponte tra il passato, testimone di antiche formazioni naturali, e il presente, con uno sguardo rivolto verso il futuro dell’orologeria.

Ogni orologio di questa collezione racchiude in sé l’immagine di un elemento naturale specifico: cascate rinfrescanti, vasti deserti, imponenti montagne ghiacciate e foreste rigogliose. Questi scenari sono stati fonte di ispirazione per Swatch, che ha sapientemente trasferito la loro essenza su quadranti e cinturini, creando dei segnatempo che sono al tempo stesso funzionali e di grande impatto visivo.

Swatch Power of Nature: gli elementi naturali come fonte d’ispirazione

Waterfalls: i modelli Splash Dance e Frozen Waterfall si ispirano alla dinamica bellezza delle cascate, con quadranti che simulano il movimento dell’acqua attraverso texture e colori che ricordano il fluire e il rifrescare di questi fenomeni naturali. Il design innovativo e i materiali di qualità, come l’acciaio inossidabile e il Bioceramic, ne fanno pezzi unici nel loro genere. Splash Danceè uno Skin Irony con quadrante da 42 mm, texture in blu metallizzato, cassa e bracciale in acciaio inossidabile; mentre Frozen Waterfall è un Gent Bioceramic con quadrante blu da 34 mm e con dettagli dalla texture in blu metallizzato nella ghiera esterna e cinturino con effetto sfumato.

Desert: il deserto, con le sue dune e tempeste di sabbia, è rappresentato nei modelli Irony Sandstone Skin Sole (quadrante 38 mm con texture granulata e lancette 3D) e Coral Dunes (uno Skin Classic Bioceramic con quadrante 34 mm e texture granulata e dettagli corallo), caratterizzati da finiture sabbiate sui quadranti e cinturini in tessuto che evocano la texture e i colori del deserto. Questi orologi riflettono la maestosità e la potenza di questo ambiente estremo.

Forest: i modelli By the Bonfire (è un New Irony Chrono con quadrante da 43 mm, texture nera, cinturino in tessuto kaki) e Fall-iage (un Big Bold Bioceramic con quadrante da 47 mm con texture nera laccata, cinturino arancione con passanti neri e verdi) trasportano chi li indossa nel cuore di una foresta, con quadranti che richiamano la vita dell’ecosistema forestale e cinturini che rispecchiano i colori della terra. La foresta, fonte di rilassamento e connessione con la natura, viene celebrata attraverso la scelta di materiali e design che ne esaltano la bellezza.

Infine, Icy Mountain: i modelli Frostbloom (un Big Bold Irony con quadrante da 47 mm, texture in blu metallizzato, lancette 3D, cassa in acciaio inossidabile e bracciale integrato) e Good to Gorp (un New gent Bioceramic, quadrante da 41 mm con texture in blu metallizzato, lancette 3D, cinturino con texture nera) rendono omaggio alle montagne ghiacciate, con quadranti che riflettono la luce e le superfici gelide delle vette più alte. Questi orologi simboleggiano la sfida e l’ammirazione per le meraviglie naturali più imponenti.

