IWC Big Pilot’s Watch AMG G 63: robustezza e prestazioni eccezionali, tradizionale fascino funzionale ed elementi di design che hanno superato la prova del tempo, sono queste le caratteristiche alla base del costante successo e della popolarità della Classe G di Mercedes-Benz e del Big Pilot’s Watch di IWC.

La manifattura orologiera svizzera di lusso presenta ora due Big Pilot’s Watch in edizione speciale, per rendere omaggio a queste icone di design. Entrambi richiamano gli elementi di stile inconfondibili della Classe G, come i fari o la copertura della ruota di scorta, e sono realizzati con materiali della cassa estremamente robusti e solidi: il primo sfoggia cassa e corona in Armor Gold 18 carati, mentre il secondo è il primo orologio IWC con una cassa in composito a matrice ceramica.

IWC Big Pilot’s Watch AMG G 63: due orologi in edizione speciale

Il Big Pilot’s Watch AMG G 63 vanta cassa e corona in Armor Gold 18 carati, quadrante nero e cinturino in gomma nera con inserto in microfibra. I colori nero e oro si ispirano alla vernice esterna e alle finiture interne della Mercedes-AMG G 63 “Grand Edition” presentata di recente.

L’Armor Gold è un’innovativa lega che migliora le prestazioni di durezza dell’oro, portandole a nuovi livelli, rendendo questo metallo prezioso, relativamente morbido, molto più resistente agli agenti esterni. Grazie a una microstruttura rinnovata, questa speciale lega è notevolmente più robusta e resistente all’usura rispetto all’oro rosso tradizionale. La combinazione di superfici sabbiate e bordi lucidi conferisce a questo Big Pilot’s Watch un carattere elegante e contemporaneo.

Il Big Pilot’s Watch AMG G 63 è il primo orologio IWC realizzato con una cassa in composito a matrice ceramica, progettato in stretta collaborazione con il German Aerospace Center. Diversamente dai materiali polimerici convenzionali rinforzati con fibra di carbonio, le fibre di questo materiale composito sono integrate in una matrice in ceramica, anziché polimerica.

Di conseguenza, i componenti in CMC sono notevolmente più resistenti ai danni. Poiché sono anche insensibili agli shock termici, sono i materiali prescelti in contesti in cui vengono richieste prestazioni estremamente elevate in termini di robustezza, leggerezza e resistenza alle temperature, dal settore aerospaziale alla produzione di freni per dischi di auto sportive e di lusso.

Oltre alla caratteristica indicazione della riserva di carica a ore 3 del Big Pilot’s, entrambe le nuove edizioni presentano un contatore dei piccoli secondi a ore 9. I quadranti secondari opposti, con anelli esterni bianchi, rievocano i distintivi fari anteriori della Classe G. I quadranti neri sono goffrati con una struttura analoga all’effetto in rilievo che trae ispirazione dalle prese d’aria delle automobili ad alte prestazioni di Mercedes-AMG. Se nel classico Big Pilot’s Watch numeri e indici sono stampati, in queste edizioni speciali sono presenti elementi applicati con rivestimento PVD nero e riempimento in materiale luminescente.

Entrambe le versioni del Big Pilot’s Watch AMG G 63 sono animate dal calibro 52010 di Manifattura IWC, un movimento automatico estremamente preciso e robusto. Le parti del meccanismo di ricarica soggette a forti sollecitazioni sono realizzate in ceramica di ossido di zirconio pressoché antiusura. Sviluppato negli anni Quaranta da Albert Pellaton, l’allora direttore tecnico di IWC, questo raffinato meccanismo a carica automatica sfrutta anche i più piccoli movimenti del rotore in entrambe le direzioni per accumulare una riserva di carica di sette giorni in due bariletti. I movimenti si lasciano ammirare attraverso un fondello in vetro zaffiro colorato con una stella Mercedes-Benz, che richiama la copertura della ruota di scorta sul retro della Classe G.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.