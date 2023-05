Garmin Zumo XT2 è l’ultima novità della serie di navigatori satellitari per moto di Garmin e si distingue per un ampio display da 6″ che può essere utilizzato comodamente anche con i guanti, con retroilluminazione ancora più performante rispetto ai modelli precedenti, per offrire al motociclista una visualizzazione chiara e cristallina della mappa.

Progettato per resistere alle condizioni atmosferiche più estreme e a terreni accidentati, è stato sviluppato con un grado di impermeabilità IPX7 ed è equipaggiato per funzionare con le vibrazioni del manubrio, a differenza della maggior parte dei telefoni cellulari.

Per i motociclisti che amano viaggiare in gruppo, la funzione Group Ride Mobile permette di monitorare la posizione dei compagni di viaggio tramite l’app Tread o di utilizzare l’accessorio Group Ride Tracker (venduto separatamente) per seguirli quando non è disponibile una copertura cellulare.

Garmin Zumo XT2: il video

Garmin Zumo XT2: caratteristiche e funzioni

Nuova pianificazione visiva dei percorsi per integrare gli itinerari con le stesse mappe e preferenze sia sul dispositivo zūmo XT2 che sull’app Tread per smartphone.

dei percorsi per integrare gli itinerari con le stesse mappe e preferenze sia sul dispositivo zūmo XT2 che sull’app Tread per smartphone. Utilizzo dei percorsi preferiti dagli altri motociclisti con immagini satellitari Birdseye Direct ad alta risoluzione e senza abbonamento, per scoprire nuovi itinerari da percorrere.

con immagini satellitari Birdseye Direct ad alta risoluzione e senza abbonamento, per scoprire nuovi itinerari da percorrere. Percorsi ancora più emozionanti grazie a Garmin Adventurous Routing , per trovare colline, curve e le migliori attrazioni. È possibile personalizzare il viaggio in base al livello di abilità con diverse opzioni di difficoltà.

, per trovare colline, curve e le migliori attrazioni. È possibile personalizzare il viaggio in base al livello di abilità con diverse opzioni di difficoltà. Dettagli a portata di mano: velocità, accelerazione, decelerazione, altitudine e altro ancora con la funzione di riepilogo tramite l’app per smartphone Tread.

Gestione dei waypoint, tracce e percorsi su uno smartphone/tablet o sul navigatore satellitare zūmo XT2 e accesso a info traffico in tempo reale, meteo e notifiche se abbinato all’app Tread.

su uno smartphone/tablet o sul navigatore satellitare zūmo XT2 e accesso a info traffico in tempo reale, meteo e notifiche se abbinato all’app Tread. Possibilità di ascoltare indicazioni, avvisi, musica in streaming, effettuare chiamate in vivavoce con una connessione Bluetooth da un auricolare/casco compatibile (non incluso), direttamente da zūmo XT2, se abbinato a uno smartphone compatibile.

indicazioni, avvisi, musica in streaming, effettuare chiamate in vivavoce con una connessione Bluetooth da un auricolare/casco compatibile (non incluso), direttamente da zūmo XT2, se abbinato a uno smartphone compatibile. Avvisi utili per il motociclista lungo il percorso, come curve strette, cambi di velocità e semafori rossi/autovelox3.

Sempre più sicuri con l’integrazione inReach

Per un viaggio ancora più sicuro, l’integrazione di zūmo XT2 con un comunicatore satellitare inReach compatibile, permette di utilizzare la messaggistica bidirezionale, la condivisione della posizione e le funzionalità di SOS in caso di emergenza tramite Iridium, la rete satellitare che garantisce il 100% di copertura al mondo, per ricevere assistenza da Garmin Response, il centro di monitoraggio internazionale attivo 24/7. Disponibile da subito, Garmin zūmo XT2 ha un prezzo di vendita di 599,99 euro.

