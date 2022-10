Sono in pieno svolgimento gli Amazon Prime Day 2022, con una cascata di sconti e offerte per portarsi a casa i migliori prodotti a prezzi super convenienti.

Huawei partecipa con tantissime offerte sui suoi ultimi prodotti smartphone, audio e wearable. Le offerte dureranno solo 48h e cliccando sul link di ogni prodotto tech accederete direttamente all’offerta su Amazon.

In offerta solo per oggi e domani, lo smartphone Huawei nova 9 SE in colorazione Crystal Blue è disponibile a 269,90€. Scontati per i Prime Days anche i FreeBuds 4i in versione White, in offerta a 54,90€, mentre i FreeBuds 4 in colorazione Silver, in offerta a 89,90€ ed infine i FreeBuds Pro in colore Black proposti sempre a 89,90€.

Per gli smartwatch Huawei propone il dispositivo wearable Band 7 in colorazione Green a 44,90€; il Watch Fit New in versione Blue a 49,90€, il Watch Fit 2, Isle Blue Silicone, in offerta a 119,90€, il Watch GT Runner in colorazione Grey al prezzo di 159,90€ ed infine il GT3 46mm Black in offerta a 179,90€.

Anche Xiaomi e Poco sono tra i protagonisti degli sconti per i Prime Days 2022, per trovare tutte le offerte basta accedere allo Xiaomi Store di Amazon, ma ecco una piccola selezione delle offerte più interessanti.

Ecco le offerte smartphone per chi cerca il massimo delle performance a un prezzo super competitivo. POCO M4 Pro, uno degli smartphone Android più apprezzati della fascia entry-level, è disponibile in versione 6GB+128GB e nelle colorazioni Cool Blue, Power Black e POCO Yellow, a 179,9€ anziché 229,9€.

Redmi 9C, campione di batteria e dotato di tripla fotocamera, è acquistabile in versione 3GB+64GB e nella colorazione Midnight Grey a 99,9€ anziché 149,9€; mentre il Redmi Note 11, medio-gamma equilibrato in versione 4GB+64GB e nelle tre colorazioni Star Blue, Twilight Blue e Graphite Gray, è in offerta a 159,9€ anziché 229,9€.

Redmi Note 11 Pro 5G, in versione 8GB+128GB, può essere acquistato al prezzo di 329,9€ anziché 399,9€, mentre la versione 6GB+128GB è scontata a 299,9€ anziché 379,9€. Entrambe sono disponibili nelle tre colorazioni Polar White, Graphite Gray e Atlantic Blue.

Mentre Xiaomi Smart Band 7, compagno da polso ideale per chi vuole tracciare sport e salute, è disponibile a 47,9€ anziché 59,9€. Le Redmi Buds 4, caratterizzate da un design elegante e da una sorprendente durata della batteria abbinata a un breve tempo di ricarica, sono in sconto a 58,9€ anziché 69,9€.

Per chi vuole andare oltre la semplice cancellazione attiva del rumore, usufruendo di una modalità ibrida, le Xiaomi Buds 3 scendono da 129,9€ a 94,9€, nelle colorazioni Gloss White e Carbon Black. Un ulteriore salto di qualità per quanto riguarda l’ascolto è inoltre a portata di mano con Xiaomi Buds 3T Pro, nelle stesse colorazioni a 127,9€ invece di 169,9€.

Smartwatch economici, completi e dotati di ottimo display? Xiaomi Watch S1 Active, nelle colorazioni Ocean Blue, Moon White e Space Black, è acquistabile a 169,9€, con un risparmio di 40€; Xiaomi Watch S1, in Black e in Silver, è invece disponibile a 199,9€ anziché 249,9€.

Ma non è tutto! Tantissime altre offerte e occasioni imperdibili sono disponibili nella piattaforma Amazon. Non resta che correre a scoprirle, cosa aspettate?

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.