Frequenze RDS 2022: elenco per regione e provincia e in streaming

Tutte le frequenze FM di RDS in Italia nel 2022 nel nostro elenco completo per regione e provincia.

Frequenze RDS Radio Dimensione Suono FM: si tratta di una delle emittenti storiche nel panorama italiano, essendo nata a Roma nel 1976 su iniziativa di Roberto Giorgio e Mario Tagliaferri. E’ seconda nella classifica tra le radio a copertura nazionale più seguite. Oggi trasmette in Analogico FM, Digitale DAB e su satellite in Digitale DVB-S su Hotbird.

Come ascoltare RDS in streaming in automobile

RDS è disponibile in streaming, ed è quindi possibile ascoltarla anche senza dover per forza visitare il sito della radio tramite browser. Abbiamo già pubblicato le istruzioni passo passio per ascoltare la radio in streaming in auto, rivediamo in sintesi i passaggi principali.

Serve ovviamente uno smartphone, oppure un tablet, possibilmente con una connessione dati da 50 GB o 70 GB al mese. C’è poi bisogno di app gratuita come le nostre preferite MyTunerFree o RadioGram. Collegate a questo punto con un cavetto lo smartphone all’ingresso AUX. Se non volete cavi potete utilizzare la connessione bluetooth, oppure se la vostra auto li supporta, potete usare Android Auto o Apple Car Play: non avrete mai più il problema di cercare le frequenze di RDS.

Se la vostra automobile non ha il bluetooth e neanche l’ingresso AUX, c’è comunque un sistema per risolvere velocemente il problema. Sono infatti disponibili sul mercato apparecchi che ricevono il suono via bluetooth e lo trasmettono alla vostra autoradio occupando una frequenza FM.

Funzionano molto bene ovviamente in aree scarsamente abitate, nelle grandi città dove tutte le frequenze sono già occupate possono avere qualche problema di fruscio. Noi comunque vogliamo indicarne tre tra i migliori in commercio, tutti sotto ai 20 euro. Visti prezzi davvero bassi, vale la pena provare.

ELENCO COMPLETO FREQUENZE RDS in FM 2022

Scopriamo insieme quali sono le frequenze in FM di RDS, per regione e provincia per provincia nel nostro elenco aggiornato.

Regione Provincia Frequenza RDS FM Frequenze RDS

Abruzzo Chieti 89.8 – 91.4 – 96.7 – 96.9 – 100.0 – 103.5 – 106.9 L’Aquila 89.0 – 89.2 – 89.8 – 96.7 – 96.9 – 98.4100.6 – 103.0 – 103.5 – 107.5 Pescara 91.0 – 96.9 – 103.5 Teramo 91.9 – 95.2 – 97.1 – 106.3 – 106.9 Frequenze RDS

Basilicata Matera 87.6 – 88.3 – 96.3 – 99.8 – 100.8 – 103.3 – 104.2 Potenza 88.2 – 88.5 – 91.0 – 91.3 – 91.6 – 91.7 – 91.8 – 92.8 – 93.0 – 96.1 – 96.5 – 97.0 – 97.9 – 98.5 – 101.5 – 102.7 – 105.0 – 105.1 Frequenze RDS

Calabria Catanzaro 87.6 – 89.3 – 91.3 – 96.1 – 96.5 – 100.2 – 105.9 Cosenza 90.0 – 91.1 – 96.1 – 96.8 – 97.7 – 99.5 Crotone 87.6 – 100.2 – 100.7 – 105.9 Reggio Calabria 89.0 – 90.5 – 91.5 – 96.1 – 96.5 – 97.0 – 100.7 – 103.5 Vibo Valentia 89.3 – 96.1 – 96.5 – 96.8 – 105.9 Frequenze RDS

Campania Avellino 91.9 – 98.2 – 98.4 – 101.5 – 107.5 Benevento 98.2 – 98.3 – 98.4 – 101.5 Caserta 88.1 – 90.5 – 104.0 – 107.5 Napoli 89.8 – 90.5 – 102.6 – 105.5 – 107.5 Salerno 88.2 – 90.8 – 91.0 – 92.8 – 93.7 – 95.5 – 96.4 – 96.5 – 98.5 – 102.6 – 102.7 – 105.5 – 107.2 – 107.3 – 107.6 Frequenze RDS

Emilia-Romagna Bologna 94.5 – 95.7 – 97.9 – 100.4 – 101.8 – 104.1 – 104.2 Ferrara 94.6 – 97.8 – 97.9 – 101.9 Forlì-Cesena 90.3 – 95.7 – 105.4 Modena 94.1 – 94.5 – 95.7 – 100.3 – 104.1 Parma 93.1 – 94.0 – 94.5 – 97.3 – 98.1 – 98.9 – 100.2 – 107.2 Piacenza 95.5 – 100.2 – 107.3 Ravenna 90.3 – 95.7 – 98.5 Reggio Emilia 93.1 – 94.0 – 94.1 – 94.5 – 95.7 – 97.0 – 99.0 – 100.2 – 104.1 – 107.2 Rimini 92.2 – 93.1 Frequenze RDS

Friuli-Venezia Giulia Gorizia 91.7 – 103.5 – 103.8 Pordenone 103.4 Trieste 99.9 – 103.3 Udine 91.6 – 93.5 – 93.7 – 95.7 – 98.2 – 100.5 – 103.2 – 103.4 – 104.4 – 107.9 Frequenze RDS

Lazio Frosinone 89.6 – 89.9 – 91.4 – 93.3 – 102.8 – 103.0 – 104.0 – 105.1 Latina 89.6 – 89.7 – 90.9 – 91.1 – 93.3 – 103.0 – 103.3 – 105.3 Rieti 93.8 – 102.6 – 102.8 – 103.0 Roma 89.9 – 90.6 – 91.0 – 96.2 – 103.0 – 103.3 – 105.1 – 106.9 Viterbo 102.8 – 104.7 – 105.4 Frequenze RDS

Liguria Genova 87.9 – 90.4 – 93.6 – 93.9 – 95.5 – 95.6 – 95.7 – 95.8 – 95.9 – 99.6 – 100.5 – 100.8 – 105.8 – 107.1 – 107.9 Imperia 87.7 – 88.2 – 95.3 – 95.8 – 96.4 – 101.6 – 101.8 – 104.7 – 105.0 – 107.6 La Spezia 89.2 – 93.6 – 94.8 – 95.4 – 95.6 – 97.4 – 98.0 – 98.2 – 100.0 – 106.4 Savona 87.6 – 88.1 – 88.2 – 89.8 – 89.9 – 95.5 – 95.7 – 96.4 – 100.0 – 100.3 – 100.8 – 103.7 – 105.8 Frequenze RDS

Lombardia Bergamo 87.6 – 89.5 – 89.9 – 94.5 – 95.7 – 95.9 – 99.7 – 107.3 – 107.5 Brescia 91.5 – 92.0 – 95.9 – 96.0 – 96.7 – 97.0 – 97.2 – 98.8 – 104.5 – 104.6 – 107.3 – 107.4 Como 94.4 – 94.5 – 95.5 – 95.9 – 107.3 – 107.4 Cremona 93.4 – 96.0 – 107.3 Lecco 94.5 – 95.9 – 107.2 – 107.3 – 107.4 Lodi 95.5 – 107.3 Mantova 94.1 – 96.9 Milano 94.4 – 95.5 – 95.7 – 107.3 Monza e Brianza 107.3 Pavia 94.5 – 95.5 – 95.7 – 107.3 Sondrio 90.9 – 94.3 – 94.8 – 94.9 – 98.0 – 98.6 – 98.8 – 99.6 – 100.2 Varese 90.1 – 94.4 – 95.7 – 95.9 – 102.0 – 107.3 – 107.4 Frequenze RDS

Marche Ancona 97.1 – 104.3 – 105.0 – 106.0 – 106.4 Ascoli Piceno 88.2 – 91.0 – 95.2 – 95.3 – 106.3 Fermo 95.3 – 104.3 – 106.3 Macerata 97.1 – 106.0 – 106.3 – 107.1 Pesaro Urbino 87.9 – 89.5 – 92.2 – 93.1 – 93.6 – 100.2 – 102.0 – 106.4 Frequenze RDS

Molise Campobasso 91.6 – 94.4 – 94.8 – 96.7 – 103.2 – 103.7 Isernia 89.8 – 91.4 – 93.0 – 104.1 – 107.0 Frequenze RDS

Piemonte Alessandria 95.9 – 107.3 Asti 103.0 – 103.2 – 104.3 Biella 98.7 Cuneo 96.0 – 96.4 – 103.0 – 103.2 – 104.4 Novara 91.3 – 95.8 – 96.5 – 98.7 – 107.3 Torino 93.4 – 94.7 – 96.4 – 97.3 – 98.8 – 104.4 Verbano-Cusio-Ossola 88.3 – 95.6 – 95.7 – 95.8 – 96.5 – 105.8 – 107.4 Vercelli 93.4 – 98.7 – 107.3 Frequenze RDS

Puglia Bari 88.3 – 89.1 – 92.4 – 92.5 – 93.6 – 94.0 – 94.2 – 94.8 – 95.6 – 95.8 – 96.3 – 100.7 – 103.5 Barletta-Andria-Trani 88.3 – 91.1 – 94.8 – 103.5 Brindisi 92.2 – 92.8 – 92.9 – 95.6 – 103.1 Foggia 88.3 – 91.1 – 94.8 – 98.2 – 99.7 – 100.2 – 103.1 – 103.5 Lecce 92.9 – 93.4 – 93.7 – 94.5 – 98.4 – 100.5 – 103.7 Taranto 92.9 – 95.8 – 104.2 – 104.7 Frequenze RDS

Sardegna Cagliari 89.3 – 105.8 Carbonia-Iglesias 87.7 – 97.8 – 105.8 Medio Campidano 105.8 Nuoro 87.7 – 100.0 Ogliastra 105.8 Olbia-Tempio 88.6 – 105.2 – 105.8 Oristano 87.7 – 105.8 Sassari 94.2 – 100.5 – 102.0 Frequenze RDS

Sicilia Agrigento 90.1 – 90.5 – 96.7 – 98.3 – 99.6 – 102.0 – 103.9 – 106.0 Caltanissetta 90.1 – 99.6 – 106.0 – 106.4 – 107.9 Catania 88.2 – 89.0 – 97.0 – 99.4 – 100.7 – 103.2 – 107.9 Enna 90.1 – 103.2 – 106.0 – 107.9 Messina 87.5 – 89.0 – 90.5 – 91.5 – 93.8 – 97.0 – 101.6 – 103.5 Palermo 90.1 – 90.5 – 103.6 – 106.6 Ragusa 87.9 – 89.0 – 90.1 – 90.3 – 103.2 – 103.5 – 104.1 Siracusa 89.0 – 99.4 – 99.7 – 101.0 – 103.2 – 107.9 Trapani 88.7 – 90.1 – 90.5 – 103.9 – 104.2 – 106.6 Frequenze RDS

Toscana Arezzo 87.5 – 94.6 – 94.9 – 105.4 – 106.0 – 106.2 – 106.8 – 107.0 – 107.7 Firenze 88.3 – 97.8 – 98.0 – 98.2 – 100.3 – 101.8 – 102.0 – 104.7 – 106.0 – 107.0 Grosseto 90.7 – 98.4 – 102.8 – 105.4 – 106.0 Livorno 87.6 – 90.7 – 92.3 – 92.6 – 93.9 – 98.0 – 98.3 – 103.6 – 106.5 Lucca 95.4 – 96.3 – 98.0 – 101.3 – 101.8 – 103.3 – Massa-Carrara 95.6 – 96.2 – 96.3 – 97.4 – 98.0 – 98.2 – 106.4 Pisa 96.3 – 98.0 – 98.3 – 101.8 – 106.4 Pistoia 88.3 – 89.4 – 92.3 – 96.3 – 97.8 – 98.0 – 99.1 – 100.3 – 101.8 – 102.0 Prato 92.3 – 97.8 – 98.0 – 100.3 – 101.8 Siena 87.5 – 98.2 – 100.7 – 102.7 – 102.8 – 105.4 – 106.0 – 107.0 Frequenze RDS

Trentino-Alto Adige Bolzano 88.7 – 91.9 – 95.4 – 96.9 – 98.4 Trento 88.3 – 91.4 – 91.7 – 91.8 – 92.1 – 92.8 – 94.9 – 95.0 – 96.1 – 96.3 – 97.2 – 98.0 – 98.6 – 101.7 – 107.0 Frequenze RDS

Umbria Perugia 87.5 – 91.9 – 95.4 – 100.7 – 102.8 – 105.4 – 106.0 – 106.8 – 107.0 Terni 87.5 – 93.8 – 101.4 – 102.8 – 105.4 – 106.5 – 106.8 – 107.0 Frequenze RDS

Valle d’Aosta Aosta 91.4 – 92.5 – 96.0 – 96.2 – 96.4 – 97.4 – 97.6 – 98.8 – 100.8 – 101.0 – 101.7 Frequenze RDS

Veneto Belluno 93.0 – 98.0 – 98.2 – 98.3 – 98.5 – 99.7 – 99.9 – 100.1 – 102.9 – 105.8 Padova 93.4 – 99.8 – 100.0 – 101.7 Rovigo 93.4 – 94.1 – 94.6 – 94.9 – 98.3 – 99.0 – 99.8 – 101.7 Treviso 99.7 – 99.8 – 100.0 – 100.1 – 103.4 – 107.1 Venezia 98.3 – 99.8 – 99.9 – 100.0 – 101.6 – 103.4 Verona 91.2 – 94.1 – 97.2 – 98.8 – 100.4 Vicenza 89.2 – 89.4 – 94.2 – 94.7 – 95.5 – 99.8

