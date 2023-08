Perrelet Turbine 41 Titanium: il nuovo orologio sport-chic

Perrelet Turbine 41 Titanium è la nuova inedita versione della storica famiglia di orologi, che si distingue dai precedenti esemplari per le dimensioni della cassa: 41 mm di diametro. È la prima volta infatti che la prestigiosa manifattura svizzera riduce il formato dell’iconica

collezione, fin da quando è stata creata, nell’ormai lontano 2009.

Per adeguare il Turbine ai gusti attuali, i tecnici della Maison hanno dovuto miniaturizzare non solo l’architettura della cassa ma anche l’intera costruzione della Turbine, dando così ulteriore prova di competenza e savoir-faire. La turbine girevole, che richiama alla memoria il sistema di propulsione aeronautico da cui prende chiaramente ispirazione, richiede già di per sé notevoli attenzioni in fase di montaggio, così da poter ruotare liberamente a ogni minimo gesto del polso.

Composta come sempre da 12 pale in alluminio anodizzato, sotto alle quali si trovano 5 contrappesi in tungsteno che le permettono di muoversi e di tornare in posizione di riposo, è un elemento distintivo in grado di fornire all’orologio un’identità precisa e inconfondibile. Sebbene svolga una funzione puramente estetica, questo dispositivo necessita di una perfetta equilibratura per poter garantire il caratteristico e instancabile moto ipnotico che caratterizza la collezione e materializza, di volta in volta, quadranti inferiori con decorazioni sempre diverse.

Perrelet Turbine 41 Titanium: caratteristiche

Perrelet ha declinato il nuovo Turbine 41 in dieci referenze: quattro con la cassa in titanio e il sotto quadrante nei toni del blu, del verde, del rosso o del nero, abbinato per la prima volta ad un bracciale integrato in titanio; e altre sei con la cassa in titanio DLC nero e il cinturino in caucciù coordinato nel colore al sotto quadrante: giallo, arancione, rosso, verde inglese, blu o nero. Quest’ultimo a comporre un’edizione total black dal forte impatto visivo.

Più sobrie le prime, più vivaci le seconde, tutte le versioni del “Turbine 41 Titanium” condividono uno stile sport-chic, contemporaneo e sofisticato, tipico della collezione, e al polso risultano estremamente leggere e piacevoli da indossare grazie al materiale con cui sono composte.

Come per altri modelli già in collezione, anche nel Turbine 41 cassa e bracciale derivano dalla collezione Turbine Evo lanciata nel 2019 per commemorare il 10° anniversario della tecnologia brevettata Turbine. Lo si nota dalle evidenti particolarità costruttive: quali la lunetta liscia, la carrure dalla scanalatura verticali, le triplici anse, la corona prominente decorata con la P del logo. E il bracciale a cinque file, confortevole ed ergonomico, per la prima volta in titanio.

Un dettaglio però risulta del tutto nuovo: nel Turbine 41 le lancette a daga sono state ridisegnate. Simili nella forma a quelle del passato, ora appaiono interamente rivestite di materiale luminescente, e sono sottolineate da un profilo nero e da un segmento orizzontale, che ne suddivide la superficie fra la base e la parte terminale.

Lineari e moderne, le lancette donano all’orologio un look più essenziale e leggero, senza tuttavia perdere nulla in leggibilità, anche grazie ai numeri e agli indici in rilievo sul réhaut e alla lancetta centrale dei secondi che si abbina alla tonalità del quadrante inferiore per le varianti in titanio DLC nero mentre ha una tonalità rossa per i modelli in titanio lucido/spazzolato.

Il movimento di manifattura

Il movimento racchiuso nel “Turbine 41 Titanium”, come di consueto, è il calibro P-331-MH a carica automatica. Progettato in casa, è animato da un bilanciere che lavora a 28.800 alternanze orarie, è un movimento estremamente affidabile e preciso. Il calibro P-331MH si può ammirare attraverso l’oblò in vetro zaffiro posto sul fondello, che ne mette in evidenza le finiture impeccabili: la platina lavorata a colimaçon, i ponti a perlage, la massa oscillante traforata e rodiata, impreziosita dal logo.

