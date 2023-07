La nuova Mercedes CLE Coupé è una dichiarazione emozionale da ogni punto di vista. La due porte sportiva ed elegante unisce le proporzioni tipiche di una coupé al moderno linguaggio stilistico di Mercedes-Benz.

Mercedes CLE Coupé 2023: design, il video

La dinamica progressiva e l’eleganza si evidenziano quando la si osserva lateralmente: grazie alla combinazione di una silhouette bassa (1.428 mm) con un passo lungo (2.865 mm), sbalzi corti (888 mm all’anteriore/1.097 mm al posteriore) e una spalla particolarmente muscolosa, la due porte riempie la strada. Altre caratteristiche tipiche delle coupé sono il lungo cofano incastonato nel frontale con due potenti powerdome, il parabrezza fortemente inclinato e il lungo tetto spiovente verso il posteriore.

La cellula passeggeri, molto arretrata, conduce al posteriore sportivo e corto attraverso il lunotto, anch’esso piatto. Un caratteristico bordo sagomato struttura il potente volume della fiancata. Questa linea di carattere va dal faro allo specchietto retrovisore esterno e dalla luce posteriore alla maniglia della porta.

Sottolinea le proporzioni sportive e i possenti passaruota. Inoltre, il bordo sagomato, insieme ai vetri laterali cromati, sottolinea l’equilibrio tra eleganza e dinamica. La variante base Avantgarde Line monta di serie cerchi in lega leggera da 18 pollici. Con la AMG Line, i cerchi da 19 pollici sono di serie. Un’ampia scelta di altri cerchi in lega leggera da 18 a 20 pollici e dieci diversi colori esterni consentono un elevato grado di personalizzazione.

Il frontale progressivamente inclinato in avanti (“muso di squalo”) con cofano ribassato, i fari piatti a led dal design unico e la caratteristica griglia del radiatore assicurano un aspetto decisamente atletico ma estremamente elegante. Le cupole di potenza fortemente sagomate sul lungo cofano fanno riferimento ai potenti motori fino a sei cilindri.

Come è tipico delle coupé, la griglia del radiatore ha un’unica feritoia in nero lucido con finiture cromate e una stella centrale. Dietro di essa brilla una griglia di nuova concezione, dall’aspetto cromato tridimensionale con un motivo Mercedes-Benz. La silhouette della griglia del radiatore che si apre verso il basso (design ad A) sottolinea inoltre la potente spinta in avanti della CLE Coupé. Insieme alla cornice cromata intorno alla presa d’aria centrale in nero lucido nella grembiulatura anteriore, fa sembrare la due porte più bassa e più vicina alla strada.

La CLE Coupé è dotata di serie di fari Led High Performance con una torcia trifunzionale di nuova concezione per le luci diurne, le luci di posizione e gli indicatori di direzione. I fari Digital Light con e senza funzione di proiezione sono disponibili come equipaggiamento speciale. Sono dotati di due ellissi per le luci diurne e di illuminazione blu della base dei fari per un look inconfondibile che rafforza ulteriormente l’aspetto dinamico.

Come optional, è disponibile uno spettacolo di luci per dare il benvenuto e salutare i passeggeri. Le luci posteriori sono collegate da un elemento di design rosso scuro. Come la classica striscia cromata sul paraurti, sottolinea la larghezza della parte posteriore. Nella linea Avantgarde, le finiture a forma di C racchiudono la striscia cromata come una chiusura di classe.

