Frequenze Radio Studio Più: elenco completo 2022 in FM

Le frequenze di Radio Studio Più in Fm coprono molti regioni del nostro territorio nazionale. Nonostante sia partita come radio locale, negli ultimi anni dalla sede di Desenzano sul Garda ha affrontato un processo di espansione sia in Italia sia all’estero.

Radio Studio Più viene fondata nel 1976 come Radio Canale 93, con un palinsesto che rifletteva una decisa connotazione politica, sul modello della più nota Radio Popolare a Milano. Dopo la cessione nel 1979 diventa Radio Studio Più, concentrandosi maggiormente sulla musica da discoteca. E’ proprio questo tipo di musica la vera anima della radio, dal quale deriva il claim “la dance station d’Italia“. Nel 2019 sono partite le prime trasmissioni TV sul digitale terrestre visibile sul canale 849 in Lombardia.

Radio Studio più in streaming in auto: come fare?

Radio Studio Più è disponibile in streaming direttamente tramite l’app dedicata per Android e iPhone, senza che sia necessario visitare il sito della radio via web. Se non vi trovate bene, tra le app gratuite per ascoltare qualsiasi radio consigliamo MyTunerFree o RadioGram che sono sempre le nostre preferite. Ovviamente per sentire la radio in streaming c’è bisogno di uno smartphone o tablet, magari con un bel piano dati da 50 o 70 GB al mese, giusto per non avere problemi.

Come abbiamo scritto in un post dedicato, non resta che collegare con un cavetto lo smartphone all’ingresso AUX, ed il gioco è fatto. Se non volete cavi potete utilizzare la connessione bluetooth, oppure se la vostra auto li supporta, potete usare Android Auto o Apple Car Play: non avrete mai più il problema di cercare le frequenze di Radio 3.

Se invece non avete bluetooth o ingresso AUX, potete valutare l’acquisto di quei piccoli apparecchi che ricevono il suono via bluetooth e lo trasmettono alla vostra autoradio su una frequenza FM. C’è da dire che funzionano molto bene nelle aree scarsamente abitate, ma c’è anche da tener conto che nelle grandi città dove le frequenze sono già occupate possono subire qualche interferenza o fruscio. In ogni caso se volete provarli ve ne indichiamo tre tra i migliori in commercio, tutti sotto ai 20 euro.

ELENCO COMPLETO FREQUENZE RADIO STUDIO PIU’ in FM

Scopriamo insieme quali sono le frequenze in Radio Studio Più nelle regioni coperte dal segnale in FM, e le frequenze all’estero.

Frequenze Radio Studio Più in Lombardia

92.200 Mhz.

Limone Gardone Riviera Tignale Sponda Bresciana Lago di Garda

Limone Gardone Riviera Tignale Sponda Bresciana Lago di Garda 92.700 Mhz

Desenzano e Lago di Garda Valtrompia, Alta Valsabbia, prov.di Mantova e Cremona

Desenzano e Lago di Garda Valtrompia, Alta Valsabbia, prov.di Mantova e Cremona 93.000 Mhz

Brescia, Franciacorta e prov. di Cremona

Brescia, Franciacorta e prov. di Cremona 93.300 Mhz

Como

Como 93.400 Mhz

MILANO, Monza Brianza, Pavia, Piacenza, Lodi, Prov. di Lecco e Crema

MILANO, Monza Brianza, Pavia, Piacenza, Lodi, Prov. di Lecco e Crema 93.500 Mhz

Bergamo

Bergamo 93.600 Mhz

Albino, Val Seriana

Albino, Val Seriana 98.100 Mhz

Lago d’Iseo, Valcamonica, Boario Terme

Lago d’Iseo, Valcamonica, Boario Terme 100.100 Mhz

Varese

Frequenze Studio Più in Piemonte

100.100 93.400 Mhz

Prov. di Alessandria, Novara

Frequenze Studio Più in Veneto

91.900 Mhz

Verona

Verona 92.600 Mhz

Rovigo, Verona Est

Frequenze Studio Più in Trentino Alto Adige

89.200 Mhz

Trento, Paganella, Valle dei laghi,Val di non,Valle dell’Adige, Valsugana.

Trento, Paganella, Valle dei laghi,Val di non,Valle dell’Adige, Valsugana. 90.200 Mhz

Trento

Trento 92.400 Mhz

Madonna di Campiglio, Riva del Garda, Trento, Pergine Valsugana.

Madonna di Campiglio, Riva del Garda, Trento, Pergine Valsugana. 93.900 Mhz

Predazzo, Val di Fiemme

Predazzo, Val di Fiemme 98.100 Mhz

Val Lagarina, Mori

Val Lagarina, Mori 98.400 Mhz

Rovereto, Ala, Avio e Val Lagarina

Rovereto, Ala, Avio e Val Lagarina 105.500 Mhz

Val di Non, Cles, Val di sole

Frequenze Studio Più in Emilia Romagna

88.400 Mhz

Modena

Modena 89.400 Mhz

Castelnuovo Ne’Monti, Appennino Reggiano, Carpineti,

Castelnuovo Ne’Monti, Appennino Reggiano, Carpineti, 91.850 Mhz

Reggio Emilia

Reggio Emilia 95.500 Mhz

Riccione, Rimini, Ravenna, Cesena, Milano Marittima, Imola, Forlì, Faenza

Frequenze Studio Più nelle Marche

90.700 Mhz

Fossombrone

Fossombrone 91.800 Mhz

San Benedetto del Tronto, Porto D’Ascoli

San Benedetto del Tronto, Porto D’Ascoli 95.500 Mhz

Fano, Pesaro

Fano, Pesaro 100.100 Mhz

Senigallia, Marotta

Senigallia, Marotta 105.100 Mhz.

Numana, Porto Recanati, Loreto, Civitanova Marche, Riviera del Conero

Numana, Porto Recanati, Loreto, Civitanova Marche, Riviera del Conero 105.200 Mhz

ANCONA

ANCONA 105.300 Mhz

Macerata, Fermo

Macerata, Fermo 105.700 Mhz

Fabriano, Matelica

Fabriano, Matelica 107.100 Mhz

Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Pedaso

Frequenze Studio Più in Abruzzo

91.800 Mhz

Alba Adriatica

Alba Adriatica 100.500 Mhz

Pescara

Pescara 108.000 Mhz

Chieti, Vasto, Lanciano, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Teramo

Frequenze Studio Più in Molise

108.000 Mhz

Termoli e A14

Frequenze Studio Più in Puglia

89.200 Mhz

Salento, Gallipoli, Maglie, Otranto, Specchia

Salento, Gallipoli, Maglie, Otranto, Specchia 103.90 Mhz

Uggiano

Uggiano 105.700 Mhz

Valle d’Itria, Alberobello, Castellana, Ostuni, Monopoli, Torre Canne, Fasano, Locorotondo, Putignano. Polignano a Mare

Valle d’Itria, Alberobello, Castellana, Ostuni, Monopoli, Torre Canne, Fasano, Locorotondo, Putignano. Polignano a Mare 108.000 Mhz

Poggio Imperiale, Peschici, Isole Tremiti, Lesina, Gargano

Frequenze Radio Studio Più a Ibiza e Formentera

102.000 Mhz

