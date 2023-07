Debutta il nuovo Ineos Grenadier Quartermaster, pick-up a doppia cabina che arriva in Italia ad agosto. Prima mondiale avvenuta al Goodwood Festival of Speed 2023 insieme al prototipo Grenadier Hydrogen Demonstrator, che attesta la determinazione di Ineos Automotive nel realizzare auto estremamente efficienti e prive di emissioni.

Ineos Grenadier Quartermaster: caratteristiche

Pur condividendo gran parte dell’architettura e dei componenti con la variante Station Wagon, il robusto e rigido telaio a longheroni a sezione scatolata del Grenadier Quartermaster è più lungo di 305 mm. Questo spazio aggiuntivo offre un vano di carico più ampio e versatile, con una lunghezza di 1.564 mm e una larghezza di 1.619 mm, sufficiente per trasportare agevolmente un europallet standard da 1.200 mm x 800 mm.

Con una capacità di carico di 760 kg, la stessa capacità di traino di 3.500 kg del Grenadier Station Wagon e un’ampia gamma di accessori disponibili, il Grenadier Quartermaster è in grado di trasportare cinque persone e tutti i loro bagagli più voluminosi. Il merito della sua versatilità, perfetta per l’utilizzo quotidiano, va a quattro anelli di fissaggio nel vano di carico (con barre portatutto disponibili come optional), Power Take-Off da 400 watt, barra di montaggio integrata e portellone di ben 1.280 mm in grado di sostenere 225 kg di peso una volta aperto.

Come la variante Station Wagon, il pick-up è azionato da motori benzina e diesel BMW sei cilindri in linea da 3 litri turbocompressi e monta una trasmissione automatica ZF a otto rapporti. Il bloccaggio del differenziale centrale e il riduttore a due velocità sono di serie (i bloccaggi anteriore e posteriore sono disponibili come optional). Grenadier Quartermaster monta, inoltre, le stesse robuste sospensioni 5-link anteriori e posteriori, assali rigidi Carraro, potenti freni Brembo e una cremagliera a ricircolo di sfere.

Grenadier Quartermaster offre prestazioni fuoristrada eccellenti con un’altezza da terra di 264mm, una profondità di guado di 800 mm e angoli di attacco, dosso e uscita che nessun altro pick-up di serie è in grado di raggiungere.

La gamma di modelli rispecchia quella della variante Station Wagon ed è disponibile oltre che nell’allestimento standard, anche nelle versioni Trialmaster e Fieldmaster, tutti con classificazione per veicoli commerciali N1 nell’Unione Europea.

Per il modello Quartermaster sarà disponibile un ampio ventaglio di accessori su misura per chi desidera personalizzare il veicolo in base alle proprie specifiche esigenze. Nel vano di carico è possibile montare un telaio robusto e una copertura in tela impermeabile oppure una copertura a rullo del tonneau con serratura. Il portapacchi incrementa ulteriormente la capacità di carico e offre un’ampia gamma di supporti che consentono di trasportare quanto necessario per ogni spedizione, come taniche, piastre da sabbia e pale.

Le specifiche complete e i prezzi dettagliati saranno svelati il 1 agosto e subito dopo si apriranno gli ordini.

