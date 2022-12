Un fulmine si abbatte su un pick up in autostrada, tutti salvi

Quante sono le probabilità di essere colpiti da un fulmine mentre si viaggia in autostrada? Poche. E quante sono le probabilità di essere filmati da un familiare mentre si viene colpiti da un fulmine? Ancora meno, ovviamente, ma è quello che è capitato dalla famiglia Whalen mentre si trovavano in autostrada a Tampa, in Florida.

Secondo quanto riportato dai media locali, i passeggeri del pick up hanno parlato di un leggero ronzio nell’auto quando sono stati colpiti. La moglie dell’automobilista ed altri membri della famiglia li seguivano in un’altra auto e hanno ripreso l’incredibile momento con grazie ad un video che stavano riprendendo casualmente in quel momento.

Fortunatamente nessuno nel veicolo è rimasto ferito, ma il pick up è rimasto “completamente fritto” in seguito all’incontro con il fulmine. Un peccato, perché come si dice in questi casi la sfortuna ci vede benissimo. Si trattava infatti del pick up dei sogni dell’automobilista, che finalmente era riuscito a comprare. A quanto pare aveva appena effettuato il terzo pagamento…

Che rischi corrono i passeggeri nel caso di fulmine in auto?

Grazie al fenomeno della “gabbia di Faraday” ci sono pochi rischi immediati per guidatore o passeggeri. Faraday, fisico e chimico inglese (1791-1867) aveva dimostrato che tutte le correnti elettriche, così come il fulmine, scorrono sulla superficie esterna di una gabbia metallica, senza esercitare effetti all’interno.

Quindi, non ci sono rischi connessi all’elettricità, ma come abbiamo visto nel video è ciò che accade dopo ad essere preoccupante. Il guidatore può perdere il controllo dell’auto a causa di uno spavento, o perché viene abbagliato dal fulmine. E’ anche possibile che il veicolo risulti pesantemente danneggiato compromettendone la stabilità. Non solo, i fulmini possono danneggiare gli pneumatici, perchè il fulmine, passando dalla passaruota al battistrada, rilascia calore in grosse quantità a causa della gomma che li isola dal suolo.

