Il video del treno che travolge un bus fermo al passaggio a livello in Olanda

Davvero impressionanti le immagini del treno che ha travolto e completamente distrutto un bus fermo sui binari al passaggio a livello. L’incidente è avvenuto a Bergen op Zoom, nel sud dei Paesi Bassi, ma al momento è tutto da chiarire quale sia stata la causa.

Quello che è certo è che l’autista stava rientrando al deposito degli autobus dopo aver effettuato il suo turno. Pare che il bus abbia subito un guasto proprio mentre attraversava i binari, tanto che riportava l’avviso “no service”. A quel punto l’autista sarebbe sceso, sbracciandosi per farsi notare dal macchinista del treno. Ovviamente ciò non è servito per evitare l’impatto, che ha tagliato a metà il bus, mandando in mille pezzi la parte anteriore, come si vede nel video.

L’autobus, dato che stava rientrando in deposito era completamente vuoto. Fortunatamente non ci sono stati feriti, l’autista del bus e il macchinista sono usciti illesi, anche se ovviamente scossi da quanto accaduto. I passeggeri del treno sono stati comunque assistiti dai mezzi di soccorso arrivati in loco, sono stati fatti scendere dal treno e trasportati in autobus.

Le autorità olandesi hanno aperto un’inchiesta per stabilire le cause dell’incidente.

