Il nuovo Baume & Mercier Hampton Polyptyque Edition – Musée Soulages 10th Anniversary è un esclusivo segnatempo che rende omaggio all’opera e all’eredità di Pierre Soulages, che esplora le commistioni tra l’arte e il mondo dell’orologeria.

Baume & Mercier celebra l’eredità del maestro Pierre Soulages con l’introduzione del secondo segnatempo esclusivo, frutto di una collaborazione unica con l’artista e il Museo Soulages di Rodez. Questo orologio tributo, chiamato “Hampton Polyptyque Edition – Musée Soulages 10th Anniversary”, trae ispirazione dal dipinto Peinture 324 x 362 cm, 1986, Polyptyque I Edition, appartenente alla serie Outrenoirs. La relazione tra Baume & Mercier e Pierre Soulages si è sviluppata attraverso incontri che hanno intrecciato legami umani, artistici e tecnici, culminando in una serie di creazioni che esprimono la complicità tra il brand e l’artista.

La genesi di questo progetto risale a una visita del team Baume & Mercier a Pierre Soulages e sua moglie Colette nella loro villa a Sète. Fu proprio in quell’occasione che l’artista suggerì l’idea di integrare due gocce d’oro sulle lancette dell’orologio, segnando l’inizio di un profondo lavoro congiunto sul design. Questa collaborazione ha dato vita a un segnatempo che non solo riflette l’estetica unica di Soulages ma celebra anche il decennale del Museo Soulages, simbolo dell’impegno di Baume & Mercier verso l’arte e l’orologeria.

L’orologio “Hampton Polyptyque Edition” è una testimonianza tangibile della visione artistica contemporanea condivisa da Soulages e Baume & Mercier. Ogni aspetto, dalla cassa al quadrante, è stato pensato per evocare le texture, i contrasti e la profondità delle opere Outrenoirs di Soulages, attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia e di materiali innovativi. La sfida di miniaturizzare e riprodurre fedelmente l’opera artistica su un segnatempo ha richiesto un livello elevato di maestria tecnica ed estetica, per creare un segnatempo che incarnasse la forza creativa dell’artista e la visione di Baume & Mercier.

Baume & Mercier Hampton Polyptyque Edition – Musée Soulages 10th Anniversary: le caratteristiche

Con cassa e quadrante rettangolari dalle linee essenziali simili a una tela, la Collezione Hampton si rivela lo scrigno ideale per riprodurre Peinture 324 x 362 cm, 1986, Polyptyque I su un orologio. Il suo design sobrio e minimalista valorizza con eleganza l’opera raffigurata nei minimi dettagli, fungendo da cornice alle sovrapposizioni verticali e orizzontali che compongono il quadro e ornano il quadrante.

Dall’esplorazione del nero alla trasposizione della luce, la sfida implica una grande complessità tecnica ed estetica, che ha richiesto innovative tecnologie di stampa 3D. La miniaturizzazione di un’opera di dimensioni così considerevoli, che consiste nel riprodurre un dipinto di 324 x 362 cm su una cassa da 48,11 x 31 mm con uno spessore di 10 mm, esige un livello di abilità e di tecnica tale da rendere il progetto particolarmente appassionante per i team Baume & Mercier.

L’impiego di ottone tagliato al laser e di pietre del Levante ha creato una diffusa finitura opaca. Il ricorso a un processo di galvanoplastica ha consentito di colorare il quadrante con elettrolisi su uno spessore di 0,2 micron. È stata utilizzata, inoltre, una lacca protettiva semi-opaca dello spessore di 10 micron. Grazie a questi materiali e processi è stato possibile liberare il volume, plasmare la materia e sublimare l’alternarsi di ombra e luce.

Il quadrante è una composizione di colore nero che riprende la trama del dipinto, nel quale si alternano tracce verticali e tracce oblique, e dà forza a tutte le variazioni visive dell’opera. Le lancette di ore e minuti, anch’esse nere, terminano con semisfere in oro rosa 750/1000, scelta dell’artista che ne esprime la forza creativa e la visione figurativa del tempo.

Di forma rettangolare, la cassa in acciaio-DLC è stata microsabbiata e poi trattata con la deposizione chimica da fase vapore assistita da plasma di uno strato di ioni carbonio amorfi idrogenati dello spessore di 2 micron, per conferirle una durezza di 6.000 Vickers. È protetta da un vetro zaffiro bombato antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso su entrambi i lati. La firma “Baume & Mercier” è realizzata attraverso un processo di metallizzazione sotto il vetro zaffiro. Sopra il fondello, anch’esso protetto da un vetro zaffiro e fissato con quattro viti, è incisa la dicitura “Hommage à Pierre Soulages n° xxx/328”.

Un movimento meccanico svizzero a carica automatica (ETA 2892) anima questo segnatempo dalle finiture ricercate, come il ponte con decoro a perlage. Visibile attraverso il fondello trasparente, la massa oscillante nera è decorata con motivi Côtes de Genève. Oltre all’indicazione di ore e minuti, l’orologio offre una riserva di carica di 42 ore e un’impermeabilità fino a circa 50 m. L’orologio è completato da un cinturino in cellulosa, rivestito internamente in fibra di mela. Il colore nero profondo prolunga oltre la cassa la potenza cromatica sprigionata dal segnatempo. Intercambiabile, è dotato di un affidabile sistema di barrette dritte a perno che consente di sostituirlo senza l’utilizzo di strumenti. È chiuso da una fibbia ad ardiglione in acciaio-DLC.

L’esclusivo cofanetto che racchiude questa creazione orologiera è un omaggio all’architettura contemporanea del museo Soulages di Rodez. Progettato dallo studio catalano RCR Arquitectes, è realizzato interamente in acciaio Corten come il rivestimento dell’edificio del museo, è caratterizzato dalla patina effetto ruggine iridata tipica di questo materiale, anch’essa a suggerire il trascorrere del tempo.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD