Kia Mille Miglia Green 2023: per la prima volta in assoluto un’auto coreana gareggerà in una delle competizioni più iconiche a livello globale. La 1000 Miglia Green mette in risalto il futuro della mobilità con modelli ad alimentazione elettrica, accanto ad auto costruite tra il 1927 e il 1957, frutto dell’ingegno e dell’innovazione tecnologica della loro epoca.

EV6 GT, l’auto di serie più potente di Kia con i suoi 430kW (585 CV) di potenza massima, combina prestazioni straordinarie, capacità di viaggiare su lunghe distanze, ricarica ultra veloce a 800V e una grande autonomia; perfetta per affrontare l’impegnativo percorso della 1000 Miglia Green di quest’anno.

Kia Mille Miglia Green 2023: l’itinerario

Dal 1988, La 1000 Miglia si svolge come gara di affidabilità e di regolarità per auto storiche. Rappresenta una vera festa per i tanti appassionati di vetture classiche che si ritrovano numerosi ai lati delle strade del percorso lungo 1.000 miglia, attraversando centinaia fra le località più affascinanti d’Italia.

Con partenza e arrivo a Brescia, il percorso della 1000 Miglia Green 2023 ricalcherà il tracciato ufficiale della quarantunesima rievocazione. Suddiviso in 5 tappe, il percorso prevede una parte di tracciato in gara e ulteriori settori di trasferimento libero per consentire agli equipaggi di gestire le ricariche in piena autonomia.