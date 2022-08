Airoh Aviator 3 Six Days France: il nuovo casco in edizione limitata

Airoh Aviator 3 Six Days France: per il settimo anno consecutivo, Airoh è main sponsor di uno degli eventi storici più seguiti e rilevanti dell’off road a livello internazionale, la Six Days of Enduro 2022 che si terrà dal 29 agosto al 3 settembre a Le Puy-En-Velay, in Francia.

Airoh Aviator 3 Six Days France: il video ufficiale

Proprio per celebrare questo evento, il brand bergamasco ha creato Airoh Aviator 3 Six Days France, un casco previsto in edizione limitata, disponibile esclusivamente in 500 pezzi e destinato a diventare un vero e proprio “must have” per piloti professionisti ed amatori. I designer dell’azienda hanno realizzato una grafica ad hoc, con precisi riferimenti alla cultura francese e dettagli appositamente studiati per rendere ogni esemplare letteralmente unico.

Per sottolineare l’esclusività del prodotto, rendendolo un vero e proprio pezzo da collezione, sul bordo del casco Airoh sarà presente il numero seriale di produzione, come fosse una litografia di prestigio, un elemento che viene ripreso anche nello speciale passaporto e sul packaging dedicato. Non solo, per coloro che acquisteranno Aviator 3 Six Days France in anteprima sull’e-commerce ufficiale sarà possibile di personalizzarlo con parole o numeri aggiuntivi laserati direttamente sul bordo, per renderlo ancora più unico e personale.

Sinonimo di sicurezza

Airoh mette al primo posto la sicurezza dei piloti e lo fa sfruttando la grande competenza dei suoi tecnici, impegnati fin dalle prime fasi di lavorazione di ogni progetto.

Con omologazione ECE 22 06, Aviator 3 Six Days France è dotato di numerose tecnologie brevettate dall’azienda, tra cui il sistema AMS² Plus (Airoh Multiaction Safety System Plus) che consente la dissipazione dell’energia cinetica in caso di impatto. A questo sistema si affiancano altre innovazioni come AMLS (Airoh Magnetic Lining System) che porta il concetto di rimozione degli interni ad un livello superiore grazie all’ausilio di potenti magneti inseriti sia nella cuffia che nei guanciali.

Il casco è dotato anche di meccanismo di rapida rimozione dei guanciali in caso di emergenza AEFR (Airoh Emergency Fast Release) e, a fornire maggiore comfort, il sistema AHS (Airoh Hydration System) assicura la corretta idratazione del pilota, in completa sicurezza e comodità.

Con calotta realizzata in HPC Carbon ed un peso da 1330g +- 50g, il casco Airoh Aviator 3 Six Days France gode inoltre di un elevato comfort di calzata, enfatizzato da interni ipoallergenici e Made in Italy, e dalla calotta esterna, studiata e realizzata in 4 misure differenti. Testato nella galleria del vento interna alla sede Airoh, è stata posta una particolare attenzione alla termoregolazione, ottimizzata da un sistema di ventilazione innovativo che si compone di 8 air intakes e spoiler.

Il casco sarà visibile e acquistabile anche presso il truck Airoh durante la Six Days of Enduro 2022 di Le Puy en Velay, e, da settembre, nei migliori punti vendita europei.

