Tra le novità della collezione 2023 merita un ruolo da protagonista il nuovo modello Caberg Levo X, il casco flip up omologato ECE 22.06 pensato per soddisfare le esigenze degli appassionati di mototurismo più esigenti che, senza compromessi tra stile e sicurezza, ricercano un casco che gli garantisca la miglior esperienza di guida possibile in termini di confort, ventilazione, aereodinamica e visibilità superiore alla media.

Da sempre attenta alle esigenze degli appassionati di moto turismo, Caberg sa bene quanto sia importante il tema della leggerezza per chi è abituato ad indossare il casco per molte ore consecutive e ricerca un accessorio che riduca al minimo il livello di affaticamento dei muscoli cervicali, garantendo un feeling di guida ed un confort fisico massimo.

Caberg Levo X: le caratteristiche

Per questo Caberg ha dedicato a questo tema un ruolo importante nella progettazione del nuovo modello Levo X. Il risultato è un casco con un peso estremamente contenuto grazie ad una calotta esterna realizzata in fibre composte con un peso di circa 1550 grammi, che può variare di +/- 50 grammi per la calotta piccola e taglie XS, S e M, e +100 gr per la calotta grande in taglie L, XL e XXL.

Caberg propone anche l‘innovativa versione Levo X Carbon con calotta interamente in fibra di carbonio che oltre ad avere un’estetica accattivante può contare su un peso ridotto di circa 1450 grammi. Il nuovo Levo X ha un sistema di ventilazione costituito da due prese d’aria frontali e due estrattori posteriori in grado di offrire un comfort ottimale anche nelle condizioni più estreme per merito dei canali presenti nella calotta interna.

Il nuovo flip up Levo X di Caberg è dotato dell’esclusiva Panoramic Ultra-Wide Visor l’ampia visiera in grado di offrire un campo di visione tra i più ampi della sua categoria grazie ad un’apertura frontale pari a 82°, che consente agli appassionati di mototurismo di immergersi completamente nei panorami e nei paesaggi che si incontrano durante i viaggi in moto in totale sicurezza, diminuendo infatti notevolmente tutti i movimenti della testa necessari per tenere sotto controllo le informazioni sul cruscotto moto e GPS senza mai perdere di vista la strada davanti a sé.

Levo X è inoltre dotato della lente antiappannante Pinlock Max Vision indispensabile quando si incontrano condizioni meteo come pioggia e umidità e della visiera parasole integrata Double Visor Tech, facile da manovrare anche quando si usano i guanti tecnici.

Per quanto riguarda gli interni del nuovo Levo X, Caberg ha scelto i migliori materiali presenti in commercio utilizzando esclusivamente tessuti traspiranti, totalmente amovibili, lavabili e trattati Sanitized garantendo un ottimo comfort a tutti gli appassionati di motociclismo in qualsiasi condizione climatica e garantendo il massimo della traspirabilità.

Levo X è predisposto per essere accessoriato con il nuovo sistema Caberg Pro Speak Evo ed i principali comunicatori universali presenti sul mercato, che permette di ascoltare in stereo musica, collegare il GPS, fare e ricevere telefonate, di parlare con il proprio passeggero o la comunicazione Bike To Bike fino a 200 metri di distanza, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore. Il nuovo sistema è compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche.

